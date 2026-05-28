Jandroković u Rimu: 'Iskazali smo zajedničku želju da ratovi stanu, a Vatikan potpuno podupire promjenu Izbornog zakona u BiH'

Hrvatska i Sveta Stolica zalažu se za kraj sukoba u svijetu i povratak multilateralnog svjetskog poretka u kojem se poštuje međunarodno pravo, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nakon sastanka s vatikanskim tajnikom za odnose s državama Paulom Richardom Gallagherom u četvrtak u Rimu. S Gallagherom je, među ostalim, razgovarao o ratu u Ukrajini i sukobima na Bliskom istoku. "Iskazali (smo) zajedničku želju da ti ratovi stanu, da se vratimo na poredak koji u sebi uključuje poštivanje međunarodnog prava, međunarodnih organizacija i multilateralizam", rekao je Jandroković u izjavi za medije pred Trgom svetog Petra.

Jandroković, koji je razgovor s Gallagherom opisao kao prijateljski i otvoren, istaknuo je da u tom pogledu postoje usuglašeni stavovi između dviju država. Papa Lav XIV. u svojoj je prvoj enciklici u ponedjeljak, čija je glavna tema umjetna inteligencija, osudio brojne ratove koji potresaju svijet, izrazio žaljenje zbog slabljenja multilateralnih organizacija i upozorio da su profiti vojne industrije pokretačka sila sukoba. Također, prvi američki papa izazvao je gnjev američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je postao oštar kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana te rekao da "Bog ne blagoslivlja nijedan sukob".

Gallaghera posebno zanima situacija u hrvatskom susjedstvu, kazao je Jandroković, dodajući da mu je prenio kako je Hrvatskoj iznimno važno da Bosna i Hercegovina bude stabilna, funkcionalna i europski orijentirana. "Gallagher je tu izrazio punu potporu, kazavši da podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koja se tiču izbornog sustava", rekao je Jandroković novinarima.

Hrvatske političke stranke godinama prosvjeduju zbog preglasavanja Hrvata i traže izmjenu Izbornog zakona BiH kako bi se prestalo s tom praksom. Smatraju da Željko Komšić nije izraz političke volje bosanskohercegovačkih Hrvata i da nema izborni legitimitet. BiH mora provesti presude Europskog suda za ljudska prava koje se tiču i biranja članova državnog Predsjedništva kako bi se spriječila diskriminacija manjina, te Ustavnoga suda BiH koja se tiče legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda. Jandroković je rekao da je Vatikan zainteresiran za poziciju katolika te da Hrvatska kao zemlja koja "najbolje poznaje to područje" ima vrlo veliku ulogu u tumačenju događanja u pojedinim zemljama zapadnog Balkana.

Jedna od tema susreta bio je i Dejtonski sporazum zbog, kako je kazao Jandroković, problema među novim generacijama političara koji teško shvaćaju njegove korijene i zašto je struktura uređenja BiH "tako kompleksna" dodajući da je Gallagher o tome dobro informiran i sve dobro razumije. Dejtonski sporazum parafiran je u 24. studenog u Daytonu u američkoj saveznoj državi Ohio, a potpisan u Parizu 14. prosinca 1995.. Njime je završen rat u Bosni i Hercegovini koji je odnio više od 100 tisuća života i raselio dva milijuna ljudi. Jandroković je sastankom s Gallagherom završio radni posjet Svetoj Stolici u sklopu kojega ga su ga papa Lav XIV. i državni tajnik Pietro Parolin.