Komentari
Poslušaj
BURA OKO NASTUPA

HDZ odgovorio Pupovčevu SDSS-u: 'Na Thompsonovu koncertu će zaraditi i vukovarski Srbi, a dosad nije bilo incidenata'

Sisak: Humanitarni koncert Hrvatska za Život
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Nataša Kota/Hina
28.05.2026.
u 19:27

"Do sada je tri puta nastupao u Vukovaru i nikada nije bilo ni jednog incidenta niti bilo kakvih drugih negativnih događaja. Zato mi nije jasno zašto netko unaprijed želi prikazati ljude koji slušaju takvu vrstu glazbe kao nekakve nasilnike“, rekao je Bendra

Iz HDZ-a Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije poručili su u četvrtak da "građani najbolje mogu vidjeti tko govori, a tko radi" komentirajući stajališta SDP-a i Možemo o inflaciji te neosnovanim ocijenili kritike iz SDSS-a i DSS-a na najavljeno održavanje Thompsonova koncerta. SDP-a i Možemo! u četvrtak su u Vukovaru održali konferenciju za novinare na kojoj su Vladine antiinflacijske mjere ocijenili zakašnjelim PR-om i mjerama za spašavanje proračunskog deficita, a nakon toga su konferenciju za novinare upriličili i čelnici HDZ Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. 

Predsjednik vukovarskog HDZ-a Goran Bendra rekao je da su Vukovarci danas imali priliku svjedočiti "putujućem cirkusu zagrebačke sekte Možemo! i junior partnera SDP-a". "Oni su svoju priliku propustili u razdoblju od 2012. do 2016.. Projekti vrijedni 92 milijuna eura jasan su dokaz kako se brine o onima koji su zadužili Hrvatsku. SDP je te projekte propustio pokrenuti i odraditi“, rekao je Bendra.

Predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić rekao je da "građani najbolje mogu vidjeti tko govori, a tko radi". "Politika se ne vodi na konferencijama nego rezultatima, a oni se vide širom županije. U realizaciji su projekti poput brze ceste Vukovar-Vinkovci i obilaznice oko Vukovara. Samo u obrazovanju imamo projekte vrijedne 55 milijuna eura u okviru kojih će se raditi 22-23 škole, a trenutačno je sedam otvorenih gradilišta. Tu je i 35 milijuna eura koje ulažemo u domove za starije i nemoćne osobe. Grade se biciklističke staze, vrtići, velika su ulaganja u poljoprivredu", naveo je Bosančić. "Netko radi performanse i zabavlja se, a netko radi", kazao je. Bosančić kaže da se rezultati rada mogu vidjeti i širom Hrvatske pa je podsjetio na izgradnju Pelješkog mosta, rast plaća, rekordan broj zaposlenih, rekordno nisku nezaposlenost. Na kraju je ironično rekao da mu nije jasno zašto je konferencija za novinare održana u Vukovaru "kada tu nema niti jednog hipodroma".

Iz vukovarskog HDZ-a također su poručili da nemaju ništa protiv najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona i da mu to nije prvi nastup u Vukovaru. "Do sada je tri puta nastupao u Vukovaru i nikada nije bilo ni jednog incidenta niti bilo kakvih drugih negativnih događaja. Zato mi nije jasno zašto netko unaprijed želi prikazati ljude koji slušaju takvu vrstu glazbe kao nekakve nasilnike“, rekao je Bendra. Dodao je i da 28. studenog, kad se obilježava obljetnica stradanja, u Vukovaru također bude velik broj ljudi iz cijele Hrvatske i nikad nije bilo problema, nasilja i nasilničkog ponašanja. "Mislim da je tu riječ o prikupljanju jeftinih političkih poena, i to tamo gdje to nije potrebno. Uostalom, i vukovarski Srbi - vlasnici kafića, restorana i apartmana za iznajmljivanje će zaraditi kao i drugi", dodao je.

Marko Perković Thompson Vukovar HDZ

Komentara 4

Pogledaj Sve
GR
Grundl
20:04 28.05.2026.

Rezolutan odgovor! Nek si misle srbi!

"Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
19:48 28.05.2026.

Vrlo mlak, ne domoljuban, općenit, ekonomski i beskrvan odgovor. Drugačije i ne može prema bivšim koalicijskim partnerima...

JO
Joseph1
19:43 28.05.2026.

Fascinira ovakav oštar odgovor hdz-a ovoj oduvijek miroljubivoj nakupini.

