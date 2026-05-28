FOTO Milanović na svečanom prijemu: 'Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović čestitao je svim pripadnicima OSRH Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na svečanom prijemu održanom tim povodom u Vojarni „1. hrvatski gardijski zbor“ predsjednik Milanović posebno je čestitao odlikovanim i promaknutim pripadnicima Oružanih snaga „kao poticaj za nastavak karijere, posebne, vojne karijere, jedinstvene, odabira života“.

„Danas je najvažniji dan za Hrvatsku vojsku. I želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni i pristojni susjedi s državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno. Ali isto tako, da budemo odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti, prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima, razgovorom s drugima, koalicijama s drugima, dok to ide, a uvjeren sam da to ide daleko“, poručio je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju.

Povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske i dana Hrvatske kopnene vojske, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti Odluke o odlikovanjima, promicanjima i pohvalama.

Na svečanosti su Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru odlikovani brigadni general Krešimir Ražov, brigadir Damir Barišić, brigadir Mladen Prebežac, brigadir Ivan Radić, stožerni narednik Željko Nedeljković i stožerni narednik Slavko Ocelić.

Odlikovanje Red hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana primili su brigadir Dražen Batrnek i časnički namjesnik Davor Kamenski, a Spomenicom domovinske zahvalnosti, za časnu i uzornu službu odlikovani su brigadni general Mijo Validžić, pukovnik Siniša Marić i bojnica Sanela Lažeta.

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović promaknuo je tri časnika u čin brigadnog generala. U čin brigadnog generala promaknuti su brigadir Robert Suntešić, brigadir Mirko Stošića i brigadir Mile Vukičević. U čin brigadira promaknuti su pukovnik Anto Čičak, pukovnik Hrvoje Andrija Puškarić, pukovnik Robert Paradžik i pukovnik Davor Stanković, a u čin pukovnika promaknuti su bojnik Boris Lokas, bojnik Zoran Sokolović, bojnik Mario Štimac, bojnik Rajko-Rafael Boban i bojnik Mario Vuković.

Za uspješno obavljene zadaće te ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća, u prigodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske predsjednik Milanović uručio je pohvale pukovniku Krunoslavu Slavinecu i bojniku Petru Juriću.

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je ukupno 387 pripadnika i pripadnica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Redom hrvatskog trolista odlikovano je 44 pripadnika i pripadnica, Redom hrvatskog pletera odlikovano je 130 pripadnika i pripadnica, a Spomenicom domovinske zahvalnosti odlikovano je 213 pripadnika i pripadnica.

Ukupno je redovno promaknuo 143 djelatnih časnica i časnika i dva časnika vojnih specijalista te je izvanredno promaknuo 15 djelatnih časnika. U ime odlikovanih, promaknutih i pohvaljenih obratio se zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Krešimir Ražov, koji je, osim predsjedniku Milanoviću, suradnicima u Oružanim snagama i članovima obitelji, posebnu zahvalnost uputio „divovima iz Kranjčevićeve ,prvim hrvatskim redarstvenicima“.

„Oni zbog kojih svi danas ovdje stojimo, tada i u tim okolnostima, sa stadiona u Kranjčevićevoj krenuli su protiv svake matematike, aritmetike i računice, u nadi protiv svake nade, protiv logike. Krenuli su srcem, dali su sve ono što su imali, dali su srce, a potom i svoje živote, veliki dio njih. Oni su ugrađeni u temelje moderne hrvatske države i Hrvatske vojske. Ovi divovi izgradili su nam Hrvatsku vojsku i obranili hrvatsku državu, a na nama je da s velikom požrtvovnošću kao i oni izgrađujemo Hrvatsku vojsku i sa beskompromisnom odlučnošću branimo hrvatsku državu“, rekao je brigadni general Ražov.

Dodao je da rat nije dobiven samo briljantnim operacijama i briljantnim bitkama nego i „izuzetnom disciplinom, odanošću i poslušnošću hrvatskog vojnika prema tada mudrom državnom i vojnom vodstvu“. „To je ključ i to je ono što nas danas kao hrvatske vojnike krasi, i to je ključ u našim budućim pobjedama i bitkama jer mi smo hrvatska garda“, zaključio je zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Na svečanom prijemu u Vojarni „1. hrvatski gardijski zbor“ bili su izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg, potpredsjednici Hrvatskog sabora, predsjednici Saborskih odbora, saborski zastupnici, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundid, zamjenik ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvoje Omrčanin, ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije general-bojnik Ivan Turkalj, predstojnik Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost Valentin Franjić, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ Ivica Lučić, glavni inspektor obrane general-pukovnik Siniša Jurković, predstavnici Ministarstva obrane Republike Hrvatske, direktor Glavnog stožera Oružanih snaga general-bojnik Denis Tretinjak, generali i visoki časnici - zapovjednici grana i zapovjedništava, Hrvatskog vojnog učilišta, načelnici uprava, zapovjednici postrojbi Oružanih snaga, prvi dočasnik Oružanih snaga, predstavnici Dočasničkog lanca potpore, posebni savjetnik ministra unutarnjih poslova, umirovljeni general Mladen Markač, članovi kolegija Glavnog ravnatelja policije, glavni vatrogasni zapovjednik, prijašnji ministri obrane Republike Hrvatske, prijašnji načelnici Glavnog stožera Oružanih snaga, umirovljeni generali, admirali i visoki časnici, vojni izaslanici i predstavnici diplomatskog zbora akreditirani u Republici Hrvatskoj te predstavnici braniteljskih i civilnih udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga veterana postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske.