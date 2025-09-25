FOTO Obnovljena prva cijev tunela Učka: Pogledajte tko je sve došao na otvaranje

Na svečanosti otvaranja sudjelovali su generalni direktor koncesionara Bina Istre Dario Silić, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković te istarski i primorsko-goranski župani Boris Miletić i Ivica Lukanović.
Tunelom Učka, od otvaranja prve cijevi 1981. godine prošlo je oko 80 milijuna vozila, dnevno ih tunelom prođe 14 tisuća, a za vrijeme najvećeg prometa ljeti do 18 tisuća dnevno, istaknuo je Silić, ilustrirajući značenje toga objekta za cestovni promet.
Premijer Andrej Plenković ocijenio je da se otvaranjem za promet obiju cijevi tunela znatno poboljšava pristup Istri i protočnost prometa. To će pozitivno utjecati na gospodarske tijekove, turizam i razvoj, naveo je.
Istaknuo je da će se prometovanje prema Istri dodatno poboljšati dovršetkom posljednje dionice autoceste od tunela do Matulja, na kvarnerskoj strani, duljine 12 kilometara. To se očekuje do kraja 2026. godine, a time će se istarski ipsilon povezati s riječkom obilaznicom i mrežom hrvatskih autocesta, naveo je.
"Polako se slažu kockice u našim mandatima vezano uz gradnju cestovne infrastrukture", rekao je i nabrojio dovršene projekte, one u gradnji ili pripremi poput Pelješkog mosta, novih cesta do Dubrovnika, koridora 5c, povezivanja Kaštela, Splita i Omiša, čime se uklanjaju prometne gužve oko Splita, autoceste do Žute Lokve i druge.
"Kad se to sve završi, zaključit ćemo ogroman ciklus višedesetljetne cestogradnje. To činimo kako bismo ostvarili ravnomjeran regionalni razvoj svih krajeva Hrvatske, a to je jedna od ključnih politika naše Vlade proteklih devet godina", istaknuo je Plenković.
Ministar Oleg Butković ustvrdio je da je projekt gradnje i obnove tunela ključan za sigurnost i protočnost prometa, te usklađen s najvišim europskim standardima. Istaknuo je vrijednost javno-privatnog partnerstva s Bina Istrom.