Liječnici u strahu, vraća se bolest za koju su mislili da je 'gotova': 'To je izvan kontrole. Užasno je'

Bolest za koju se mislilo da je maltene stvar prošlosti bilježi sve više oboljelih, upozoravaju zdravstveni djelatnici. Američki Centar za prevenciju i kontrolu bolesti bilježi više od 171 tisuća oboljelih od sifilisa u 2021. godini, što je porast od 27 posto

Porast oboljelih od sifilisa je dio zabrinjavajućeg trenda porasta spolno prenosivih infekcija, ali sifilis je posebno zabrinjavajući jer može oponašati druge infekcije zbog čega neki ljudi ni ne znaju da imaju. U porastu je i kongenitalni sifilis, koji pogađa bebe rođene od majki koje imaju sifilis. Problem je i u tome što su razine znanja o toj bolesti niske i kod samih liječnika, piše Washington Post.

Simptomi

Sifilis uzrokuje bakterija Treponema pallidum. Rani simptomi uključuju jednu ili više konkavnih ranica koje se obično pojavljuju u ustima ili genitalijama tri tjedna nakon spolnog kontakta sa zaraženom osobom.

“Može biti u u stražnjem dijelu grla. Može biti unutar vagine. Može biti u rektumu. Ljudi toga možda uopće nisu svjesni." rekao je profesor na Sveučilištu Južne Kalifornije i bivši direktor Službe za prevenciju i kontrolu spolno prenosivih bolesti grada San Francisca Jeffrey Klausner.

Foto: Pixabay

Stručnjaci navode da su ranice najčešće bezbolne i mogu trajati između tri do šest tjedana nakon čega će nestati bez liječenja, no to ne znači da je osoba preboljela sifilis. Nekoliko tjedana nakon što prve ranice nestanu, osoba je još zarazna. Obično tada nastupa druga faza infekcije koja uključuje osip na rukama ili stopalima. Ostali simptomi mogu uključivati groznicu, natečene limfne žlijezde, grlobolju, glavobolje, mrljasto ispadanje kose, bolove u mišićima i umor. Osip također može biti toliko slab da ga se ne primijetiti. U slučaju da se nikad ne detektira sifilis, mogla bi doživjeti treću fazu bolesti koja može oštetiti organe, dovesti do neuroloških problema, problema sa srcem, gubitka vida i smrti.

Klausner je rekao da liječnici ponekad mogu pogrešno dijagnosticirati sifilis kao virusnu infekciju, umjesto kao spolno prenosivu bolest.

"Sve je manje stručnjaka za sifilis", rekao je i dodao "Bio sam stalni profesor medicine na UCLA 10 godina. Davali su 15 minuta na predavanju sifilisu".

Problem predstavlja sve veći broj novorođene djece zaražen sa sifilisom kojima su bolest prenijele majke u trudnoći.

Matthew Golden, profesor i direktor Centra za AIDS i STD Sveučilišta u Washingtonu, rekao je da je kongenitalni sifilis "najrazornija posljedica" sifilisa. Bolest može uzrokovati deformacije kostiju, žuticu, sljepoću i gluhoću novorođenčadi. Zabilježeni su isto tako slučejevi mrtvorođenčadi.

Uzrok porasta

Iza rasta broja slučajeva stoji niz čimbenika. Neki stručnjaci za javno zdravstvo kažu da manje ljudi koristi kondome, djelomično zato što je sve veća upotreba lijekova za sprječavanje HIV-a smanjila poticaj za korištenje istih. Porast ovisnosti o opioidima i metamfetaminima u SAD-u se povezuje s rizičnim seksualnim ponašanjem, što također pridonosi porastu, piše Washington Post.

Početkom 2000-ih, postojala je kampanja za iskorjenjivanje sifilisa u SAD-u, no s njoj se prestalo jer nije više bilo sredstava. Osim toga, zatvorene su brojne besplatne klinike za spolno prenosive bolesti u mnogim gradovima i saveznim državama diljem SAD-a.

“To je izvan kontrole. Užasno je. Imamo velikih problema - rekao je Matthew Golden, profesor na centru za AIDS i spolno prenosive bolesti Sveučilišta u Washingtonu.

Istaknuo je da ne mogu držati korak s brojem slučajeve koji im dolaze.

Liječenje protiv sifilisa je moguće, samo je nužno znati da je osoba zaražena. Obično se liječi jednom ili više injekcija penicilina, ovisno o stadiju infekcije. Ako je osoba alergična na penicilin, postoje i drugi antibiotski tretmani.

