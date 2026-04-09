Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAZLOG JE NEPOZNAT

Cenzura u Rusiji sve veća: Maskirani muškarci upali u ured jedne novinske agencije

Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
09.04.2026.
u 16:38

Otkako je započela rat u Ukrajini 2022. Rusija je pooštrila zakone o cenzuri i povećala pritisak na neovisne medije

Neovisne ruske novine Novaja Gazeta u četvrtak su izvijestile da maskirani agenti sigurnosne službe pretražuju njihov moskovski ured u sklopu nespecificirane istrage. U objavi na Telegramu novine pišu da ne znaju koji je razlog te operacije i da njihovim odvjetnicima nije dopušten ulazak u zgradu.

Državna novinska agencija RIA citirala je policijske dužnosnike koji su kazali da je pretraga povezana s istragom o nezakonitoj upotrebi osobnih podataka. Otkako je započela rat u Ukrajini 2022. Rusija je pooštrila zakone o cenzuri i povećala pritisak na neovisne medije. U odvojenom događaju u četvrtak Vrhovni sud je presudio da je vodeća ruska skupina za ljudska prava, Memorijal, ekstremistički pokret, što otvara put kaznenom progonu svih koji je podržavaju, daju joj donacije ili dijele njezine materijale.

Novaja Gazeta jedan je od najpoznatijih ruskih istraživačkih medija. Njezin glavni urednik Dmitrij Muratov bio je sudobitnik Nobelove nagrade za mir 2021. godine, a nagradu je posvetio šestorici kolega novinara svojih novina, koji su ubijeni zbog svojega rada. Muratov je 2023. godine evidentiran kao "strani agent", što je naziv kojim vlasti etiketiraju pojedince i organizacije za koje vjeruju da, uz potporu iz inozemstva, provode razne antiruske aktivnosti.
Ključne riječi
cenzura rat mediji Rusija Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!