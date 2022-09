SAD i Velika Britanija najavili nove sankcije Rusiji kao odgovor na aneksiju: 'Nećemo samo stajati po strani'

Sjedinjene Američke Države uvode sankcije stotinama ruskih ljudi i tvrtki kao odgovor na današnje pripajanje četiri ukrajinskih regija Rusiji.

Predsjednik Biden također je osudio 'lažni' pokušaj Vladimira Putina da se dočepa zemlje koja predstavlja gotovo petinu Ukrajine i rekao da će SAD uvijek poštivati ​​'međunarodno priznate granice', prenosi Daily Mail.

- Te radnje nemaju legitimitet. Sjedinjene Države uvijek će poštovati međunarodno priznate granice Ukrajine. Pozivam sve članove međunarodne zajednice da odbace ruske nezakonite pokušaje aneksije i da budu uz narod Ukrajine koliko god je potrebno - kazao je Biden u izjavi.

Naime, ministarstvo financija priopćilo je da je uvelo sankcije za 14 ljudi u ruskom vojno-industrijskom kompleksu, dvojici čelnika središnje banke zemlje, članovima obitelji najviših dužnosnika te 278 članova ruskog zakonodavnog tijela 'zbog omogućavanja ruskog lažnog referenduma i pokušaja aneksije suverenog ukrajinskog teritorija. '

Ministarstvo financija također je izdalo upozorenje o povećanom riziku od sankcija onima izvan Rusije koji pruže političku ili gospodarsku potporu Moskvi.

'Nećemo stajati po strani dok Putin prijevarom pokušava pripojiti dijelove Ukrajine', rekla je ministrica financija Janet Yellen.

Među onima kojima su Sjedinjene Države u petak uvele sankcije bio je zamjenik ruskog premijera Alexander Novak i 278 članova ruskog zakonodavnog tijela.

Američki State Department također je uveo vizna ograničenja za više od 900 ljudi, uključujući pripadnike ruske i bjeloruske vojske i 'ruske opunomoćenike za kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Ukrajine.'

S tim u vezi, Ministarstvo trgovine SAD-a dodaje 57 subjekata na svoju crnu listu za izvoz u SAD. Agencija će također jasno staviti do znanja da se američka ograničenja izvoza u Rusiju mogu odnositi na subjekte u drugim zemljama koji podupiru vojne i industrijske sektore Rusije i Bjelorusije isporukom zabranjenih tehnologija i drugih predmeta koje zabranjuju Sjedinjene Države i 37 zemalja sa sličnim ograničenjima.

I Velika Britanija najavila sankcije

Osim SAD, i Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo je kako pojačava sankcije protiv Rusije nakon "ilegalne" aneksije četiri područja Ukrajine, objavio je ministar vanjskih poslova James Cleverly.

Mjere će Rusiji ograničiti pristup ključnim britanskim komercijalnim i transakcijskim uslugama, kao i zabraniti izvoz u Rusiju gotovo 700 roba koje su ključne za proizvodnu proizvodnju, priopćilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova.

I have summoned the Russian Ambassador, Andrey Kelin, to protest in the strongest terms against Putin’s announcement of the illegal annexation of sovereign Ukrainian territory.