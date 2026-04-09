POTPISAN SPORAZUM

Framatome razvija 'europsko' nuklearno gorivo, evo kada kreće proizvodnja

VL
Autor
Marija Bakula/Hina
09.04.2026.
u 19:26

Gorivni sklopovi trebali bi se proizvoditi u Framatomeovim pogonima u Francuskoj i Njemačkoj

Francuska nuklearna kompanija Framatome priopćila je u četvrtak da je s finskim Fortumom, češkim ČEZ-om, mađarskim MVVM Paksom i slovačkim Slovenskim Elektranama potpisala sporazum o razvoju "europskog" nuklearnog goriva za ruske reaktore VVER. U prvoj fazi projekta europske tvrtke namjeravaju projektirati nuklearno gorivo VERA‑440 i transportni spremnik, stoji u priopćenju Framatomea.

Nakon toga provest će testiranje i licenciranje goriva. Gorivni sklopovi trebali bi se proizvoditi u Framatomeovim pogonima u Francuskoj i Njemačkoj, a proizvodnja bi trebala krenuti 2028. godine. Redovne dostave goriva europskim nuklearkama francuska kompanija namjerava pokrenuti početkom idućeg desetljeća, navodi se u priopćenju. Gorivo će se u potpunosti proizvoditi u Europi, ističu u Framatomeu.

VVER je nuklearni reaktor s vodom pod tlakom razvijen u SSSR‑u i koristi rusko nuklearno gorivo. U Europskoj uniji trenutno je u pogonu 19 VVER reaktora, navodi Framatome u priopćenju. Njih 15 nalazi se u Češkoj, Finskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Finski Fortum počeo je 2024. godine u nuklearki u Loviisi koristiti američko nuklearno gorivo, ali još uvijek ga dijelom nabavlja i u Rusiji, prema važećim ugovorima.
