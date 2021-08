Liječnici pronašli nešto neočekivano tijekom kolonoskopije: 'Zavukla se tijekom sna'

Kolonoskopija nije nimalo ugodno, no spašava život. Pregledom debelog crijeva i dijela tankog crijeva s kamerom na fleksibilnoj cijevi koja prolazi kroz anus najčešće se pronađu ožiljci, čirevi, tumor, no pronalazak kukca je rijetkost. No, dogodi se.

Tijekom kolonoskopije 59-godišnjeg muškarca u SAD-u pronađena je bubamara vrste 'Harmonia axyridis'. Ova vrsta, inače, hibernira tijekom zime. Pretpostavlja se kako se zavukla u muškarca tijekom sna, no ne može se točno reći kako je završila tamo gdje je nađena.

- Pripreme za kolonoskopiju možda su pomogle kukcu da pobjegne od probavnih enzima u želucu i gornjem tankom crijevu - navodi se u članku koji je originalno objavljen 2019. godine.

Zanimljiv slučaj vjerojatno bi prošao ispod radara da nije bilo britanskog doktora Keith Siau koji je nedavno na Twitteru objavio fotografiju bubamare snimljene tijekom kolonoskopije.

Continuing the tour of insects found during colonoscopy, I present Exhibit B: ladybird 🐞 https://t.co/LLwIZTFPF9 pic.twitter.com/GXJAnsmyH3 — Keith Siau (@drkeithsiau) August 1, 2021

Ako mislite da je bubamara ono najgore, zabilježeni su slučajevi kad je tijekom kolonoskopije pronađen i žohar. A neke od tih primjera sa svojim pratiteljima podijelio je doktor Siau.