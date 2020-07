Letica: Vučić je Hrvatima opsjednut od djetinjstva i to je nepopravljivo

Premda o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću znamo gotovo sve, povremeno nas ipak uspije iznenaditi, pogotovo svojom opsjednutosti Hrvatima i Hrvatskom. Ne može proći ni dan da nas ne spomene, kao poslije sastanka s njemačkom kancelarkom Merkel, primjerice. Tu opsjednutost objašnjava Ante Letica iz Instituta za hibridne sukobe, bivši obavještajac i šef operative u SOA-i.

Vučić na liniji velikosrpstva

– Ta je opsjednutost stoga što je Vučić na liniji velikosrpstva. Inficiran je time još u mladosti, u navijačkim skupinama, bio je član Delija, ondje se zarazio stvarnim antihrvatstvom, nakon toga se angažirao kod “bezbradog” vojvode Šešelja, gdje se zaokružio ideološki, a djelovanjem u srpskoj Radikalnoj stranci, potom kao ministar informiranja kod Slobodana Miloševića, zatim kao član najužeg vrha Radikalne stranke, pa kao predsjednik Republike. Njegovo antihrvatstvo i njegova opsjednutost imaju povijest i toliko vidljiv razvojni put da ga nitko ne može negirati i to je nepopravljivo – kaže Letica. Vučić se sada pokušava predstaviti kao prodemokratska osoba, da je za dogovore, razgovore i da je inkluzivan, no zapravo je Vučić pod četničkim šinjelom. Ia stalnu potrebu za “mjerkanje” s Hrvatskom, traži ono u čemu Srbija dominira.

– Njemu je Hrvatska problem kao država. Smatra da je Hrvatska glavni remetilački faktor u njegovu nastojanju da se nametne kao regionalni lider na zapadu Balkana. Hrvatska je za njega žarišna točka odakle dolazi sve što ne valja, treba mu to da kaže: “Vidite, mi smo se bolje naoružali, imat ćemo veći BDP od Hrvatske, više stranih investicija, naši su testovi za koronu jeftiniji, više testiramo...” Izmislio je i parastos kako bi konkurirao proslavi naše pobjedničke Oluje – ističe Letica.

Apsurdno je i to da se Vučić više bavi Hrvatskom nego Kosovom. Letica smatra da je tomu tako jer je s Hrvatskom sve riješeno, osim pitanja granice na Dunavu, i tu više ne može ništa, a Kosovom se ne može baviti više zato što pregovara sa SAD-om i EU kako i na koji način riješiti to pitanje, a da nakon toga može reći Srbima da nije izdajnik, da nije potpisao kapitulaciju, nego da ipak dobije makar sjeverni dio Kosova.

– Želi biti novi Obilić, a ne Vuk Branković. A prije će biti Vuk Branković – smatra Letica. Zanimljivo je kako Vučić zamjenjuje teze, pa kaže da je Hrvatska opsjednuta njime i Srbijom. Bit će tu zanimljiva i pozicija Pupovca čiji SDSS ulazi u hrvatsku Vladu i sad je pitanje hoće li Pupovac ići na parastos ili u Knin? Hrvatska ni po čemu nije opsjednuta Vučićem i Srbijom, no on je aktivno sudjelovao u agresiji na Hrvatsku, kao dio vodstva Šešeljeve stranke.

Dolazio je na okupirana područja, u Knin, Glinu i huškao pobunjenike. Sudjelovao je i u agresiji na BiH i Sarajevo, a sada, kao “veliki demokrat” i predsjednik, ima apsolutnu vlast i može napokon otvoriti arhive da se pronađu ostale masovne i pojedinačne grobnice u kojima su ostaci nestalih Hrvata, ali taji te podatke.

– Ako je to ta “opsjednutost” Hrvatske, onda neka je, jer mi od tih traženja odustati nećemo. On je preko srpske manjine u Hrvatskoj pokušavao oslabiti i utjecaj hrvatske Vlade, pri tome ne dajući hrvatskoj manjini u Srbiji gotovo nikakva prava. Ako mi pokazujemo brigu za prava Hrvata u Srbiji, a on to naziva opsjednutošću, neka naziva – kaže Letica.

Odgovor o nestalima - uvjet

Smatra da se Pupovac s jedne strane ponaša kao vrlo konstruktivni partner u Vladi Andreja Plenkovića, a s druge strane očekuje da ga podupre i aktualna vlast u Srbiji.

– Što se tiče parastosa, on će otići i na idući, jer se parastos drži za Srbe iz Hrvatske, a već je bio u Kninu – kaže Letica. Smatra i da to što je srpska stranka u Vladi jača hrvatsku poziciju i prema Srbiji i u međunarodnoj javnosti.

– U interesu nam je da Srbija bude stabilna i demokratska zemlja, ali moramo inzistirati na poštivanju svih pravila i uvjeta koje smo morali i mi ispuniti da bismo ušli u EU. A da bi Srbija ušla u EU, morat će nam odgovoriti na naše traženje nestalih i ubijenih. Bez toga nema razgovora. To je naš uvjet – zaključuje Letica.