Novi show Leona Lučića: Privodili ga na sud, on se okrenuo prema novinarima i zapjevao im ove stihove

Bivši policajac i glumac Leon Lučić (53) priveden je pred dežurnog suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon što je dvije noći proveo u policijskom pritvoru zbog sumnje u pokušaj ubojstva Denisa Mustafčića (51).

Kasno sinoć, nakon što je u velikogoričkom tužiteljstvu iznio detaljnu obranu i priznao krivnju, za Lučića je zatražen jednomjesečni istražni zatvor. Razlog tome je opasnost od ponavljanja djela, s obzirom na njegov recidivizam i još jednu istragu koja je u tijeku. S druge strane, za njegova 40-godišnjeg pomagača, uhićenog u srijedu popodne, tužiteljstvo nije tražilo pritvor.

Policija ga je prijavila za pomaganje u kaznenom djelu jer je Lučiću pomogao pobjeći iz zgrade nakon pucnjave, odvezao ga u prtljažniku automobila do obale Save u Jakuševcu kako bi bacio vrećicu s revolverom. Međutim, tužiteljstvo je zaključilo da nema potrebe za pritvaranjem pomagača, budući da je, među ostalim, iznio aktivnu obranu. Sinoć, prilikom dovođenja u tužiteljstvo, Lučić je bio dobro raspoložen. Unatoč lisicama, dizao je ruke i s osmijehom pozdravljao novinare, a kada je iskakao iz policijskog kombija je veselo uzviknuo: "Hop2, piše Jutarnji list.

Danas je okupljene novinare po izlasku iz marice počastio poznatim stihovima: "Jednoga dana, žalit će mnogi što me više nema, ostat će pjesma i uspomena na posljednjeg boema", zapjevao je Lučić.

Leon Lučić sumnjiči se za pokušaj ubojstva svog prijatelja Denisa Mustafčića. Događaj se zbio prekjučer oko 10:30 sati u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu, gdje su se njih dvojica prethodno sukobila, nakon čega je Lučić prijatelju pucao u nogu.