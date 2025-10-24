Naši Portali
OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBOJSTVA

Novi show Leona Lučića: Privodili ga na sud, on se okrenuo prema novinarima i zapjevao im ove stihove

Velika Gorica: Privođenje Leona Lučića na Županijski sud
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 13:10

"Jednoga dana, žalit će mnogi što me više nema, ostat će pjesma i uspomena na posljednjeg boema", zapjevao je Lučić dok ga je policija vodila na sud pred suca istrage

Bivši policajac i glumac Leon Lučić (53) priveden je pred dežurnog suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon što je dvije noći proveo u policijskom pritvoru zbog sumnje u pokušaj ubojstva Denisa Mustafčića (51).

Kasno sinoć, nakon što je u velikogoričkom tužiteljstvu iznio detaljnu obranu i priznao krivnju, za Lučića je zatražen jednomjesečni istražni zatvor. Razlog tome je opasnost od ponavljanja djela, s obzirom na njegov recidivizam i još jednu istragu koja je u tijeku. S druge strane, za njegova 40-godišnjeg pomagača, uhićenog u srijedu popodne, tužiteljstvo nije tražilo pritvor. 

Policija ga je prijavila za pomaganje u kaznenom djelu jer je Lučiću pomogao pobjeći iz zgrade nakon pucnjave, odvezao ga u prtljažniku automobila do obale Save u Jakuševcu kako bi bacio vrećicu s revolverom. Međutim, tužiteljstvo je zaključilo da nema potrebe za pritvaranjem pomagača, budući da je, među ostalim, iznio aktivnu obranu. Sinoć, prilikom dovođenja u tužiteljstvo, Lučić je bio dobro raspoložen. Unatoč lisicama, dizao je ruke i s osmijehom pozdravljao novinare, a kada je iskakao iz policijskog kombija je veselo uzviknuo: "Hop2, piše Jutarnji list.  

Danas je okupljene novinare po izlasku iz marice počastio poznatim stihovima: "Jednoga dana, žalit će mnogi što me više nema, ostat će pjesma i uspomena na posljednjeg boema", zapjevao je Lučić. 

Leon Lučić sumnjiči se za pokušaj ubojstva svog prijatelja Denisa Mustafčića. Događaj se zbio prekjučer oko 10:30 sati u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu, gdje su se njih dvojica prethodno sukobila, nakon čega je Lučić prijatelju pucao u nogu.
GE
Gefufna
13:30 24.10.2025.

Ne, za njime nitko nece zaliti a mnogima ce biti drago. Razbojnik, nasilnik, bas ono najnize vrste. Dovoljno iskvaren da je spreman na sve, a nedovoljno inteligentan da bi izbjegao kaznu

DA
daali
13:46 24.10.2025.

I mi tog čovjeka možemo gledati svaki dan na TV jedne naše komercijalne TV kuće??? Kad sam im pisao da nije primjereno da u jutarnjim terminima, kad to i djeca mogu gledati, možemo gledati tog kriminalca - nisu mi niti odgovorili. Serija se pušta svaki dan već više od 10 godine iz dana u dan - ne znam dal je imala prekid, ali ako i je to je bilo samo prebačeno na drugi njihov kanal.

KU
kublajkhan
13:55 24.10.2025.

Poznati stihovi??? i baš je boem, užas

