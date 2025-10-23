Lučić je revolver bacio u rijeku nakon napada: Policija otkrila razlog sukoba

Danas je na Županijski sud u Velikoj Gorici priveden 53-godišnji Leon Lučić, osumnjičen za pokušaj ubojstva 51-godišnjeg Denisa Mustafčića. Do incidenta je došlo 22. listopada oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu.

Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, Lučić se tog jutra verbalno sukobio s Mustafčićem zbog nesuglasica oko prodaje osobnog automobila. Nakon verbalnog okršaja, Lučić je ispalio hitac iz vatrenog oružja koji je pogodio Mustafčića u natkoljenicu. Potom je ozlijeđenom muškarcu zadao više udaraca nogom i rukama prije nego što se povukao u stambenu zgradu.

FOTO Leon Lučić priveden je u lisicama na Županijski sud

Policija navodi da je Lučić potom, po prethodnom dogovoru, ušao u prtljažni prostor osobnog automobila 40-godišnjaka koji mu je namjeravao pomoći. Zajedno su se udaljili do južne obale rijeke Save, gdje je Lučić odbacio vrećicu s oružjem u rijeku. Revolver je naknadno pronađen u blizini mjesta odbacivanja. Teško ozlijeđenom Mustafčiću pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Uhićenja su uslijedila istog dana, Lučić je uhićen prijepodne, dok je 40-godišnjak uhićen u popodnevnim satima. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.