Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRUMPU HVALA

Zelenski upozorava: Nećete vjerovati koliko je Putin zaradio u dva tjedna iranskog rata

Autor
Danijel Prerad
17.03.2026.
u 22:31

Nafta i plin ključni su stupovi ruskog gospodarstva, čak i dok se suočava s globalnim sankcijama, a velik dio državnih prihoda dolazi od oporezivanja tih industrija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je Rusija zaradila 10 milijardi dolara u dva tjedna američko-izraelskog rata s Iranom. To je oko 10% onoga što je Moskva, zbog sankcija i ograničenja cijena, izgubila u trgovini naftom do sada ove godine, napisao je Zelenski u objavi na X. Zelenski je napisao da izvješća ukrajinskih obavještajnih službi ukazuju na to da su globalne naftne sankcije i napadi Kijeva na rusku energetsku infrastrukturu povećali planirani deficit Moskve za 2026. na preko 100 milijardi dolara. „Sada vidimo da su zaradili oko 10 milijardi tijekom dva tjedna rata na Bliskom istoku“, napisao je Zelenski. „Ovo je stvarno opasno. Putinu daje više samopouzdanja da može nastaviti rat.“

Ključne riječi
Vladimir Putin Volodimir Zelenski rat na Bliskom istoku Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!