Zelenski upozorava: Nećete vjerovati koliko je Putin zaradio u dva tjedna iranskog rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je Rusija zaradila 10 milijardi dolara u dva tjedna američko-izraelskog rata s Iranom. To je oko 10% onoga što je Moskva, zbog sankcija i ograničenja cijena, izgubila u trgovini naftom do sada ove godine, napisao je Zelenski u objavi na X. Zelenski je napisao da izvješća ukrajinskih obavještajnih službi ukazuju na to da su globalne naftne sankcije i napadi Kijeva na rusku energetsku infrastrukturu povećali planirani deficit Moskve za 2026. na preko 100 milijardi dolara. „Sada vidimo da su zaradili oko 10 milijardi tijekom dva tjedna rata na Bliskom istoku“, napisao je Zelenski. „Ovo je stvarno opasno. Putinu daje više samopouzdanja da može nastaviti rat.“