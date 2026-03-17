Znate li što je novo 'pravilo 30 dana'? Trgovci prisiljeni na promjene, evo što se sve mijenja za kupce

Europski sud donio je odluku koja bi mogla značajno promijeniti način na koji supermarketi oglašavaju popuste. Riječ je o takozvanom "pravilu 30 dana", prema kojem trgovci smiju reklamirati sniženje samo ako je nova cijena niža od najniže cijene tog proizvoda u posljednjih mjesec dana, piše Fenix-magazin .

To znači da se prekrižene cijene u katalozima više neće moći temeljiti na preporučenim cijenama proizvođača, nego na stvarnim cijenama iz prethodnih 30 dana. Za kupce to znači da će morati pažljivije pratiti ponude jer će se "velika sniženja" ubuduće teže prikazivati kao povoljne akcije.

Promjena posebno pogađa takozvane "lovce na akcije". Prema podacima iz izvješća o prehrani za 2025. godinu, čak tri četvrtine Nijemaca ciljano traži sniženja, dok je za gotovo 60 posto njih cijena ključni faktor pri kupnji. Dosadašnja praksa pokazivala je da su trgovci često nudili iste proizvode na akciji u razmacima kraćim od mjesec dana. Prema istraživanju Instituta za istraživanje trgovine (IfH), u gotovo polovici slučajeva razmak između akcija bio je kraći od 30 dana. To se posebno odnosilo na popularne brendove poput Krombacher piva, Red Bulla, Coca-Cole, pjenušca Rotkäppchen i čokolade Ritter Sport.

Trgovački lanci u Njemačkoj zasad oprezno reagiraju. Rewe, Edeka i Kaufland poručuju da će se prilagoditi novim pravilima i nuditi akcije u skladu sa zakonom, dok je trgovina HIT već počela jasno označavati prethodne cijene. S druge strane, Aldi i Lidl sve više se okreću strategiji trajnih sniženja te u katalozima kombiniraju različite načine označavanja cijena. Ipak, dio stručnjaka upozorava da nova pravila možda neće donijeti očekivane koristi. Predstavnici trgovaca smatraju da bi zbog složenijih pravila moglo doći do rjeđeg oglašavanja popusta, što bi na kraju moglo ići na štetu potrošača.