Uzbuna na jugu Gaze, ljudi dobili letke: 'Svaka kuća koju koriste teroristi bit će meta'; Izraelci: 'Upali smo u još jedan tunel Hamasa'

Izrael kaže da je napao dvije podzemne lokacije u Gazi, uzrokujući "značajnu štetu". Udari su bili usmjereni na visoke osobe Hamasa koje su se skrivale, uključujući čelnika Hamasove raketne brigade i brigade za sjever Gaze, kažu u izraelskoj vojsci.

Palestinski civili podnijeli su najveći teret izraelske višetjedne vojne kampanje koja je odgovor na napad Hamasa, a za koji Izrael kaže da je ubio 1200 ljudi, uglavnom civila. Hamas je također uzeo oko 240 osoba različitih nacionalnosti za taoce, navodi Izrael. Zdravstvene vlasti u Gazi koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima kažu kako je potvrđeno da je najmanje 11.500 ljudi ubijeno u izraelskom bombardiranju i kopnenoj invaziji, a više od njih 4.700 su djeca.

Dvije trećine od 2,3 milijuna stanovnika Pojasa Gaze rat je učinio beskućnicima. U četvrtak su izraelske zračne snage bacale letke u dijelovima južne Gaze govoreći ljudima da se evakuiraju radi vlastite sigurnosti. Izrael je također koristio letke u sjevernoj Gazi kako bi upozorio civile da se maknu. Stotine tisuća su to učinile u masovnom raseljavanju za koje mnogi Palestinci strahuju da bi moglo postati trajno.

Tijek događaja:

9:15 - 'Sljedeća faza je počela', kaže izraelski ministar, jer bi se pozornost mogla usmjeriti na južnu Gazu. Leci za uzbunu poslani su u južni dio Gaze nakon što je izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao da će kopnena operacija na kraju "uključiti i sjever i jug".

Kao daljnja indikacija da bi Izrael mogao početi koncentrirati napade u južnim dijelovima teritorija - gdje je stanovnicima Gaze rečeno da pobjegnu posljednjih tjedana Gallant je rekao da je "počela sljedeća faza".

On tvrdi da su izraelske snage očistile cijeli zapadni dio grada Gaze - koji se smatra Hamasovim uporištem - dok načelnik stožera vojske kaže da su blizu uništenja Hamasovog vojnog sustava na sjeveru.

"Dovršit ćemo to", rekao je general-pukovnik Herzi Halevi.

9:00 - Izraelske snage (IDF) su priopćile da su u zgradi u blizini bolnice Al Shifa u Gazi pronašle tijelo vojnikinje Noe Marciano, koju je oteo Hamas.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.



Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.



