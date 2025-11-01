Lazović o političkoj krizi: 'Vučić se boji izbora jer zna da nema podršku'

Kopredsjednik Zeleno-lijeve fronte i zastupnik u Skupštini Srbije, Radomir Lazović, jedan od najistaknutijih kritičara režima Aleksandra Vučića, poručio je kako je jedini način da se Srbija izvuče iz trenutne političke krize održavanje izvanrednih izbora. Govoreći na velikom skupu građana, Lazović je istaknuo da je okupljanje pokazalo snažnu volju građana za promjenama i poručio da sadašnja vlast više nema podršku. "Ovo je veličanstven skup i ovo je jedan veliki dan tuge, ali kao što ste rekli mi se moramo izboriti da se ovako nešto nikad više ne ponovi i ono što je ključno pitanje je kako izaći iz ove krize. Ono što djeluje da je jedini način su izbori. Mora se Vučića natjerati na izvanredne izbore što prije", rekao je Lazović za Večernji list.

Dodao je da veliki odaziv građana pokazuje da je "Srbija ustala" i da jasno izražava želju za promjenom vlasti. "Ove brojke, ovi ljudi, ova količina ljudi govori da je Srbija ustala i govori da je Srbija za promjene. Ono što trebamo napraviti je da natjeramo Vučića da se te promjene dese na izborima". Lazović smatra da predsjednik Vučić izbjegava izbore iz tri razloga – straha od odgovornosti, želje da zadrži kontrolu nad velikim državnim projektima i gubitka realne podrške.

"On će od izbora bježati zbog tri stvari: jedna je zato što se boji odgovornosti za ovo što se dogodilo, drugo je zato što želi kroz velike projekte kao što je EXPO ostvariti što veću korist, i treće je zato što očito nema podršku i ne može ostati na vlasti". Kao put prema promjenama, Lazović je naglasio potrebu zajedničkog djelovanja oporbe kao i nastavak pritiska kroz javne akcije i prosvjede. "Na nama kao nekome tko je dio političkog života, kroz opozicijsko djelovanje – na studentima i građanima – je da koordiniramo svoje djelovanje i da ga natjeramo da izbori budu što prije jer svakim danom Srbija plaća sve veću cijenu".

Prema njegovim riječima, pritisak na vlast mora se nastaviti kroz prosvjede, blokade i akcije, ali i širenje građanske solidarnosti. "Pritisak bi se trebao provesti prosvjedima, blokadama, akcijama ispred sudova koje su i bile do sada. Ja bi predložio i generalni štrajk. Mora se napraviti koordinacija jer će se u suprotnom Vučić izvući", rekao je Lazović. Cijelu izjavu poslušajte u nastavku.