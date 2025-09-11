Lazarov sindrom izazvao šok u mrtvačnici: Rođak primijetio jedan detalj, obitelj odmah zvala hitnu

Nevjerojatan događaj potresao je lokalnu zajednicu u brazilskoj općini Palmeira dos Índios kada je 90-godišnji muškarac, proglašen mrtvim nakon srčanog zastoja, pokazao znakove života u mrtvačnici. Ovaj rijedak medicinski fenomen, poznat kao Lazarov sindrom, izazvao je šok među obitelji, medicinskim osobljem i široj javnosti, postavljajući pitanja o procedurama utvrđivanja smrti. Incident se dogodio 1. rujna kada je stariji pacijent primljen u bolnicu na liječenje. U ranim jutarnjim satima sljedećeg dana doživio je kardio-respiratorni zastoj. Unatoč pokušajima reanimacije, pacijent je ostao bez svijesti te je na odjelu hitne pomoći proglašen mrtvim. Tijelo je potom prevezeno u mrtvačnicu, gdje su se stvari zakomplicirale. Obitelj i prijatelji okupili su se oko 6 sati ujutro kako bi se oprostili od preminulog. Međutim, na njihovo zaprepaštenje, jedan od rođaka primijetio je da "tijelo" još uvijek pokazuje znakove života. Pregled je potvrdio da pacijent doista ima puls i diše. Muškarac je hitno vraćen na odjel hitne pomoći UPA-e, gdje je, nažalost, preminuo nekoliko sati kasnije u ranim jutarnjim satima.

Prema klinici Cleveland, Lazarov sindrom ili autoreanimacija je rijedak fenomen kada osoba proglašena mrtvom nakon srčanog zastoja iznenada pokaže znakove života, obično unutar 10 minuta od završetka reanimacije. Iako zdravstveni djelatnici ne znaju točan uzrok, smatra se da spontani povratak cirkulacije može biti povezan s odgođenim djelovanjem lijekova ili promjenama u tlaku unutar prsnog koša nakon KPR-a. Nažalost, većina pacijenata koji dožive ovaj fenomen ne preživi dugo nakon povratka vitalnih znakova. Uprava bolnice izdala je priopćenje u kojem tvrdi da nisu utvrđene nikakve pogreške, te da su svi protokoli ispoštovani. Bolnica je izrazila spremnost za suradnju s vlastima kako bi se razjasnile okolnosti incidenta. Slučaj će dodatno analizirati Jedinica za sigurnost pacijenata i Odbor za preispitivanje smrtnih slučajeva. Ovaj incident izazvao je rasprave u zajednici o pouzdanosti medicinskih protokola i potrebi za dodatnim mjerama kako bi se spriječile slične situacije. Dok stručnjaci nastavljaju istraživati uzroke Lazarusovog efekta, ovaj slučaj ostaje podsjetnik na krhkost granice između života i smrti te važnost preciznosti u medicinskoj praksi, piše Mirror.