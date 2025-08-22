Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠOKANTNO OTKRIĆE

U mrtvačnici u Coloradu pronađena tijela u raspadanju, obiteljima davali lažni pepeo

pixabay
VL
Autor
Matea Bahovec
22.08.2025.
u 14:12

Tek nakon promjene zakona uvedene su redovite kontrole pa se pretpostavlja da bez njih ovaj slučaj nikada ne bi bio otkriven

Državni inspektori u Coloradu otkrili su značajan broj raspadajućih trupala u prostoriji skrivanoj iza kartonskih panela u pogrebnom poduzeću čiji je vlasnik ujedno i mrtvozornik okruga Pueblo. Iako je još uvijek nepoznato o kojem broju trupala je riječ, neki strani izvori navode kako je ravnatelj državnog Odjela za profesije i zanimanja Sam Delp, koji je proveo inspekciju, rekao da su primili izjave ljudi iz pogrebnog poduzeća koji vjeruju da bi neka trupla mogla biti stara oko 20 godina. Vlasnik i mrtvozornik Brian Cotter je priznao da je obiteljima koje su naručile kremaciju umjesto pepela pokojnika predavao “lažni pepeo”.

Tijela su pronađena tijekom redovne inspekcije u Pueblu, oko 180 kilometara južno od Denvera, nakon što su inspektori osjetili jak miris raspadanja. Vlasnik ih je pokušao spriječiti da uđu u prostoriju, a naknadno je rekao da neka tijela čekaju na kremiranje i do 15 godina. Iz Inspektorata su poručili kako je riječ o “teškom kršenju povjerenja i bolnoj izdaji obitelji koje su povjerile svoje najmilije toj službi”. Istraga je u tijeku, a vlasnik zasad nije uhićen.  Cotter i njegov brat pogrebno poduzeće kupili su 1989. godine. Colorado je dugo bio poznat po slabom nadzoru nad pogrebnim uslugama. Sve donedavno, inspekcije su se provodile samo na temelju pritužbi. Tek nakon promjene zakona uvedene su redovite kontrole pa se pretpostavlja da bez njih ovaj slučaj nikada ne bi bio otkriven, piše ABC News.

Slučaj u Pueblu podsjetio je na niz sličnih užasa u Coloradu. U Penroseu je 2023. godine pronađeno gotovo 200 tijela u raspadanju, a vlasnici pogrebnog poduzeća u Grand Junctionu osuđeni su 2022. zbog prodaje dijelova tijela i predaje lažnog pepela klijentima. Prošle godine pak u predgrađu Denvera otkriveno je tijelo žene koje je više od godinu dana bilo skriveno u mrtvačkim kolima, zajedno s desecima posmrtnih ostataka u kući pogrebnika.
Ključne riječi
Colorado mrtvaci mrtvačnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još