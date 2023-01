Lavrov ljutito: Rat između Rusije i Zapada više nije hibridni, već je 'gotovo pravi'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u ponedjeljak da rat između Rusije i Zapada više nije hibridni, već je 'gotovo pravi', u sklopu kritike zapadnim zemljama zbog slanja oružja Ukrajini . Zapadni saveznici obećali su Kijevu milijarde dolara u oružju, a poljski premijer rekao je da će njegova vlada od Njemačke zatražiti dopuštenje da pošalje tenkove Leopard u Ukrajinu. No istaknuo je također kako će ih poslati složio se Berlin ili ne. Lavrov također tvrdi kako je Moskva bila voljna pregovarati s Kijevom prvih mjeseci rata, ali su Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje savjetovale UKrajinu da to ne učini.

Sličnu je tezu prošle godine iznosio i sam Vladimir Putin. No, SAD i druge zapadne zemlje rekle su da Rusija nije ozbiljna u pregovorima o okončanju rata, koji će sljedeći mjesec obilježiti svoju prvu godišnjicu. 'Dobro je poznato da smo podržali prijedlog ukrajinske strane o pregovorima na početku posebne vojne operacije i do kraja ožujka dva izaslanstva su se dogovorila o načelu rješavanja ovog sukoba', rekao je Lavrov. On također tvrdi kako je 'dobro poznato i otvoreno objavljeno da su američki, britanski i neki europski kolege rekli Ukrajini da je prerano za dogovor'.

Rusija je više puta odbacila ukrajinske i zapadne zahtjeve da se potpuno povuče iz Ukrajine kao uvjet za bilo kakve pregovore. Predsjednik Joe Biden nagovijestio je da bi bio voljan razgovarati s Putinom ako ruski čelnik pokaže da ozbiljno želi okončati invaziju na tu zemlju.

Lavrov je u Južnoafričkoj republici na razgovorima s ministricom vanjskih poslova Naledijom Pandorom jer Rusija nastoji ojačati veze s najrazvijenijom zemljom Afrike i povijesnim saveznikom usred tekućeg sukoba u Ukrajini. Južna Afrika smatrana je najznačajnijom od nekoliko afričkih nacija koje su zauzele neutralan stav u ratu i odbile osuditi rusku invaziju. Dogodilo se to na razočaranje SAD-a i zapadnih partnera koji Južnu Afriku također vide kao ključnu za svoje planove izgradnje odnosa u Africi.

'Potpuno smo svjesni da sukob, gdje god da postoji u svijetu, negativno utječe na sve nas, a posebno na naš kontinent kao na svijet u razvoju', rekla je Pandor. 'Zbog toga kao Južnoafrička Republika dosljedno izražavamo da ćemo uvijek biti spremni podržati mirno rješavanje sukoba na kontinentu i diljem svijeta', zaključila je.

Južnoafrička Republika nastavlja održavati snažne veze s Rusijom nakon podrške te zemlje trenutnoj vladajućoj stranci, Afričkom nacionalnom kongresu, tijekom oslobodilačkog pokreta za okončanje sustava apartheida. Taj odnos je uvelike utjecao na Južnu Afriku da se suzdrži od glasovanja u Ujedinjenim narodima prošle godine kojim se osuđuju ruske akcije u Ukrajini.

Unatoč južnoafričkoj izraženoj neutralnosti u odnosu na Ukrajinu, Lavrovljev posjet dolazi nekoliko dana nakon što su južnoafričke oružane snage najavile da će sljedeći mjesec održati zajedničke vježbe s ruskom i kineskom mornaricom na njezinoj istočnoj obali.