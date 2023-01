Čeka li nas uskoro susret najmodernijih zapadnih i ruskih tenkova

Od početka ruske agresije na Ukrajinu, krajem veljače 2022., do sada na bojišnici je uništeno dvije do tri tisuće tenkova, više ruskih, no stradalo je i ne puno manje ukrajinskih tenkova. Iz činjenice da su Ukrajinci na početku rata s filmskom lakoćom uništavali ruske tenkove, pogotovo one na prilazima Kijeva, mogao se izvući amaterski zaključak da tenkovi više ne predstavljaju onu udarnu moć u ratu i da će budućnost ratovanja biti na strani borbenih besposadnih sustava i letjelica.



Aktivna zaštita Trophy