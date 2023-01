U Ukrajini uništen dio najnaprednijeg ruskog sustava protuzračne obrane?

Na društvenim mrežama pojavile su se informacije i fotografije iz kojih se može zaključiti da je prvi put od početka invazije na Ukrajinu uništen dio najnaprednijeg ruskog sustava protuzračne obrane - S400 Trijumfa. Informacije nije moguće provjeriti iz neovisnih izvora. Vojni analitičari S-400 opisuju kao jedan od najboljih sustava protuzračne obrane na svijetu, a trenutno ga koriste Rusija, Bjelorusija, Kina, Indija i Turska.

Tijek događaja:

08:29 - Ruska obavještajna služba (SVR) tvrdi da Ukrajina skladišti zapadno oružje i streljivo na području nuklearnih elektrana, prenosi The Guardian.

Prema navodima ruskih medija, SVR tvrdi da Ukrajina to čini jer očekuje da ih Rusija neće gađati zbog rizika od nuklearne nesreće. Dokazi nisu izneseni, a tvrdnje nisu neovisno provjerene.

7:40 Prema fotografijama koje kolaju društvenim mrežama, a navodno su snimljene u ukrajinskoj oblasti Zaporižje, duboko iza ruskih linija (oko 60 km udaljenosti od fronte), čini se da je uništen lanser 5P85СМ2-01, inače dio sustava S-400, pišu ukrajinski mediji. Da je riječ upravo o tom sustavu piše Oryx, web stranica koja prikuplja otvorene izvore informacija o gubicima vojne tehnike u ratu u Ukrajini.

#Ukraine: A Russian 5P85SM TEL of the S-300PM1/PM2 long-range AD system was destroyed on the move, reportedly in the vicinity of Iline, #Zaporizhzhia Oblast, ~60km from the frontline.



Would be very interesting to know how that target so far behind the lines was destroyed. pic.twitter.com/CVKOktmnUP