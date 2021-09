Lava na otoku La Palma stigla do mora: Strahuje se od otrovnih plinova i novih eksplozija

Svijet već deset dana užasnuto gleda uništenje nastalo nakon erupcije vulkana Cumbre Vieja na Kanarskim otocima. Više od šest tisuća stanovnika otoka La Palma je evakuirano, a lava je uništila sve pred sobom i konačno je u utorak došla do Atlantskog oceana.

Upravo je to ono što straši vlasti jer postoji realna mogućnost da bi moglo doći do novih eksplozija i stvaranja otrovnih plinova kako dolazi do kontakta lave i mora. Smatra se da bi ti plinovi mogli iritirati kožu i oči te utjecati na dišni sustav.

– Dolazi do stvaranja pare klorovodične kiseline, vodene pare i komadića pepela – kazao je vulkanolog dr. Robin George Andrews za BBC i istaknuo kako to nije pretjerano dobro udisati.

Osim straha od otrovnih plinova, postoji mogućnost da da bi moglo doći do kolapsa pojedinih dijelova obale, što bi moglo pak dovesti do novih eksplozija.

Španjolske vlasti proglasile su La Palmu područjem katastrofe i obećale financijsku pomoć stradalima.

