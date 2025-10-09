Naši Portali
Lav XIV. ponovno je Hrvate počastio titulom da su 'predziđe kršćanstva'

09.10.2025. u 10:53

Tako ćete i dalje biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu ranjenom nasiljem i ratovima, koji su i vama iz povijesti poznati”, poručio je Lav XIV. u utorak, a u srijedu je kazao hodočasnicima da budu “svjedoci Krista Uskrsloga i kvasac nade u društvu u kojemu su ukorijenjeni”.

Poslijepodnevni sati ovotjednog utorka ostat će duboko urezani u srcima mnogih hrvatskih katolika, ponajprije za desetke tisuća vjernika koji su se tada osobno susreli s papom Lavom XIV. na vatikanskom Trgu sv. Petra, ali i svima onima koji su taj poseban trenutak pratili putem televizije ili društvenih mreža.

– Veličanstveno je to što je Lav XIV. pokazao prema Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koja je zajednički hodočastila ove jubilarne godine u Rim kako bi posvjedočila svoju vjernost apostolskim izvorima. Ljubav između Hrvata i pape Lava XIV. doslovce se mogla opipati, a mnoge su ti trenuci podsjetili na one dane bliskosti sv. pape Ivana Pavla II. i hrvatskog naroda.

