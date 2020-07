Kurz: 'Za sve na ovom svijetu želimo spriječiti drugi Lockdown'

Pod naslovom „Ponovno ćemo trebati maske“ austrijski kancelar Sebastian Kurz u nedjeljnom intervjuu za dnevni list „Österreich“ govoreći o pandemiji koronavirusa, rastućim brojkama zaraze i obvezi nošenja maski upozorio je Austrijance da niti u jednom trenutku „ ne smiju zaboraviti da virus nije nestao“ . Posebno je naglasio kako si Austrija u slučaju širenja zaraze više ne može dozvoliti ponovno „zatvaranje“.

„Za sve na ovom svijetu želimo spriječiti drugi Lockdown“, poručio je uz napomenu kako je posebno važno brzo prepoznati regionalna (pokrajinska) žarišta i što je moguće brže ih izolirati kako bi se spriječilo daljnje širenje koronavirusa. Na upit da li je znatan porast broja novih slučajeva zaraze u Austriji posljednjih dana poziv na uzbunu da stiže drugi val zaraze Kurz je odgovorio kako koronavirus nije nestao i kako ćemo se njime tako dugo morati baviti dok se ne pronađe lijek ili cjepivo.

„Trenutačna situacija je usporediva s harmonikom, koja je stalno u pokretu. Uvijek će biti koraci naprijed i koraci natrag. Tako je i u drugim zemljama s kojima smo u uskom kontaktu i razmjenjujemo podatke, kao što su Izrael ili Australija. Mi želimo za sve na ovom svijetu spriječiti drugi Lockdown. Zato je posebno važan regionalni Containment, kako bi se brzo mogao prekinuti lanac zaraze i spriječiti da iz nekoliko iskrica nastane požar širokih razmjera. Zato moramo biti brži i kod testiranja, te ćemo stoga uložiti 390 milijuna eura u brže testove“, pojasnio je austrijski kancelar.

Osvrnuvši se na klaster zaraze u austrijskoj pokrajini Gornjoj Austriji i tamošnje zatvaranje škola zbog širenja koronavirusa Kurz je rekao kako je u stalnom kontaktu s ministrom zdravlja Anschoberom i pokrajinskim poglavarom Stelzerom i kako je zatvaranje škola bio pravilan potez. „Mi ne želimo na regionalni klaster austrijsku reakciju. Ako se zaraza pojavi, osobe se mora brzo izolirati i prekinuti lanac zaraze“, dodao je. Na upit kako se uopće može podići razina svijesti o opasnosti od širenja zaraze koronavirusom, kada je upravo počeo ljetni odmor i školski praznici Kurz je kazao:

„Ne smijemo nikada zaboraviti da virus nije nestao i da se pandemija nastavlja. Ni onda ako je lijepo vrijeme i kraj školske godine, bez obzira što su to razlozi za veselje, svejedno se mora ostati oprezan. Potrošnja, jelo, ići u kupovinu, sve je to važno za gospodarstvo, no unatoč toga se moramo pridržavati nužnih pravila, prije svega držanja razmaka“. Na završni upit da li će Vlada ponovno vratiti obvezno nošenje maski u trgovinama i supermarketima, koje zagovara i veliki dio stručnjaka, Kurz je odgovorio: „Ne trebamo baciti maske, jer ćemo ih vjerojatno opet trebati. Pogotovo ujesen kada se pojave i druga oboljenja i virusi. Iz studija znamo da zaštita usta i nosa pomaže da se spriječi zaraza koronavirusom i da se time štiti i druge“.