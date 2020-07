Novi zamah korone na Balkanu: Beograd ostao bez noćnih klubova

Još sredinom lipnja brojke u Hrvatskoj, kao i dobrom dijelu Europe, pokazivale su da je epidemija koronavirusa suzbijena tako da su neki već slavodobitno, vrlo često u dnevnopolitičke svrhe, počeli govoriti da je koronavirus pobijeđen. Usporedo se išlo i s popuštanjem brojnih ograničavajućih mjera pa se život u cijeloj Europi polako počeo vraćati u normalu. A onda se virus počeo ponovno širiti te se u brojnim državama Europe ponovno bilježi rekordan broj novozaraženih. Interesantno je da su u onome prvome valu epidemije, koji je počeo u ožujku, zemlje istočne Europe iz nekog razloga bilježile osjetno manji broj slučajeva nego što je to bilo u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj… No sada broj zaraženih u državama istočne Europe iznimno brzo raste. Tako je u Hrvatskoj, gdje danima nismo imali ni slučaj, jučer broj novozaraženih u samo 24 sata skočio za 96 novih slučajeva.

Crna Gora bez slavlja

U okolnim državama još je gore stanje. Primjera radi, u Srbiji nijedan dan otkako je izbila epidemija nisu došli blizu nule. Koliko je koronavirus ponovno uzeo maha u Srbiji, govori i to da su u proteklih 48 sati zabilježili čak 668 novih slučajeva zaraze. Najveći broj oboljelih bilježi se u Beogradu, Kragujevcu, Vranju, Novom Pazaru i Tutinu. Zbog iznimno velikog broja novozaraženih Vlada Srbije donijela je jučer, na prijedlog kriznog stožera, posebne mjere za Beograd koje će vrijediti do 18. srpnja. Prema tim mjerama u Beogradu se ograničava rad svih ugostiteljskih objekata i noćnih klubova, i to bez izuzetka od 23 do 6 sati ujutro. Isto tako u svim zatvorenim prostorima, također bez izuzetka, obvezno je nošenje zaštitnih maski uz poštovanje fizičke distance od 1,5 metara. Za nepoštivanje mjere obveznog nošenja maske u javnom prijevozu ili u zatvorenom prostoru kazna je 5000 dinara (320 kuna). Donesena je i odluka o zabrani okupljanja na javnim mjestima u zatvorenom prostoru za više od 100 ljudi, a na otvorenom prostoru za više od 500 ljudi. U Srbiji mnogi jedan od glavnih razloga razbuktavanja epidemije vide u činjenici da je doslovno preko noći ukinut policijski sat i otvoreni kafići, restorani, splavovi…

Dopušten je i dolazak gledatelja na utakmice pa se u vrijeme kada je broj novozaraženih rastao na beogradskoj Marakani okupilo 25.000 gledatelja.

– Intenzitet prenošenja virusa u Beogradu od početka je izuzetno visok. Trenutačno smo u tjednu maksimuma kada je riječ o porastu broja novozaraženih. Poslije ovoga tjedna možemo očekivati da ćemo, uz primjenu mjera, postupno osjetiti smanjenje registriranih slučajeva – rekao je glavni srbijanski epidemiolog Predrag Kon.

Govoreći o sportskim događajima s velikim brojem gledatelja, kazao je kako se moglo sumnjati na veći broj zaraženih, ali i kako se teško moglo predvidjeti što će se dogoditi.

– U Novom Pazaru najteža je situacija, ali i tamo bilježimo smanjenje novootkrivenih slučajeva pozitivnih na koronavirus što je prvi pozitivan znak. Beograd je prvi put bio u lipnju i sada početkom srpnja dupkom pun što ranije nikad nije bio slučaj zbog sezone godišnjih odmora. To je udvostručilo prisustvo ljudi na raznim događajima, što daje svoj danak – rekao je Kon.

I u BiH bilježe sve veći broj novozaraženih pa su tako jučer registrirana 173 nova slučaja. Kao i u drugim državama, i u BiH je došlo do normaliziranja života, odnosno otvaranja ugostiteljskih objekata što uzima svoju cijenu. Više slučajeva novozaraženih, i to prije svega onih iz Republike Srpske, posljednjih dana dovodilo se u vezu s raznim sportskim i kulturnim događajima u Srbiji. Poslije 42 dana tijekom kojih nisu imali nijedan novi slučaj zaraze, pri čemu su se 24. svibnja proglasili korona-free državom, i u Crnoj Gori raste broj novih slučajeva zaraze. Zbog rasta broja zaraženih Nacionalno koordinacijsko tijelo za zarazne bolesti Crne Gore uvelo je nove privremene mjere prema kojima je zabranjen rad noćnih klubova i organiziranje privatnih skupova poput svadbenih svečanosti, maturalnih i rođendanskih proslava.

– Mjere će se primjenjivati sedam dana, nakon čega će na temelju analize učinka mjera biti donesena odluka o tome hoće li se mjere i dalje primjenjivati ili će njihova primjena prestati – izvijestili su iz Vlade Crne Gore.

Makedonija: Ceh i od turizma

Trećina od ukupnog broja zaraženih je u Rožajama, inače gradu s 20.000 stanovnika, za koji je crnogorska Vlada uvela mjere zabrane napuštanja općine i putovanja u nju, a zatvoreni su i svi ugostiteljski objekti u tom gradu. Iz crnogorske Vlade ranije su izvijestili da je većina novozaraženih boravila u Srbiji ili bila u kontaktu s osobama koje su bile u Srbiji, a koje su, da bi izbjegle karantenu po povratku u Crnu Goru, u tu zemlju ušli iz Bosne i Hercegovine ili na ilegalnim prijelazima. Znatan broj novozaraženih bilježi se i u Sjevernoj Makedoniji gdje se tijekom svibnja smanjio broj novooboljelih pa su vlasti popustile ograničenja. Ravnatelj Instituta za epidemiologiju i biostatistiku na Medicinskom fakultetu u Skoplju Dragan Danilovski kao osnovni razlog rasta broja novozaraženih vidi nepridržavanje preporuka epidemiologa.

– Tvornice i dalje rade, navodno pridržavajući se mjera osobne zaštite, velik broj ljudi se i dalje ne pridržava propisanih mjera zaštite... Povrh svega, dogodilo se preuranjeno i naglo popuštanje propisanih restriktivnih mjera. Ukinuli su policijski sat, otvorili su kafiće... Ljudi su to doživjeli kao signal ukidanja epidemije! Nahrupili su u kafiće, na izletišta, turistička mjesta i broj zaraženih počeo se povećavati – rekao je Danilovski.