Kurz uz pomoć korona-semafora želi spriječiti drugi val

Austrijski kancelar Sebastian Kurz najavio je na konferenciji za novinare u četvrtak predvečer u Beču „korona-semafor“, novi jedinstveni sustav praćenja broja zaraženih koronavirusom od jeseni po austrijskim pokrajinama odnosno stambenim okruzima i općinama. Cilj je jedinstveni nastup u sprečavanju širenja koronavirusa kako bi se rizik dolaska drugog vala smanjio na minimum, uz zadržavanje regionalnog prostora za djelovanje.

– Četverostupanjski sustav semafora uzimat će u obzir razne čimbenike, uz broj zaraženih osoba i broj pozitivnih slučajeva također i klastere zaraze te raspored raspoloživih resursa na zdravstvenom području – rekao je Kurz dodavši:

Usporedno s time biti će definirane i određene smjernice, kako reagirati na moguće povećanje broja zaraženih, kada je potrebno uvesti strože mjere, a kada ih ublažiti. Zahvate bi trebalo provoditi na što manjem prostoru, na razini kotara ili općina“. Istakao je kako je želja Vlade da „što je moguće dulje, ne intervenira mjerama na saveznoj razini za cijelo područje Austrije, već da intervencije budu regionalne“.

– Važno je u istim situacijama, isto reagirati – poručio je Kurz napomenuvši kako se austrijska Vlada zalaže za provedbu što je moguće više testova i brze rezultate testiranja, brzu lokaciju zaraženih i izolaciju njih i njihovih kontakata.

– Sve to će biti u domeni pokrajina, a u tim aktivnostima pomagati će im 300 vojnika i 500 policajaca – dodao je.

Ministar zdravlja Anschober je rekao da će poduzimanje mjera ovisiti o stupnju aktualne korona situacije u pojedinim pokrajinama, od zelenog preko žutog i narančastog do crvenog obojenog semafora.

– Što je netko bliži crvenom, imati će zbog visokog stupnja rizika više obveza – dodao je. Napomenuo je kako će biti izrađen i katalog mjera koji će obuhvatiti 17 različitih područja izloženih rizicima od gospodarstva i škola do kontakata kupaca i mušterija, a izraditi ga mora do ljetnog sastanka Vijeća austrijskih ministara posebno utemeljeno Povjerenstvo u zajedničkoj suradnji sa 9 austrijskih saveznih pokrajina.

– Uzor korona-semaforu je domaći sustav upozorenja za snježne lavine te dobri primjeri iz prakse iz cijelog svijeta – kazao je Anschober pojasnivši:

– Cilj nam je svim snagama spriječiti drugi val. Tim više jer je razina svijesti o riziku od zaraze znatno pala. To je problem i to se mora promijeniti.

Ukazao je na posebni značaj menadžmenta za brzo otkrivanje kontakata zaražene osobe, te precizno istraživanje klastera zaraze.

Potkancelar Kogler je rekao kako je važno biti spreman, jer „virus nije na odmoru“ te da i ako „lokalno napadne“ ne smije se dogoditi da nadležne nađe „na krivoj nozi“. Rekao je kako će korona-semafor biti spreman do početka jeseni za upotrebu, a do tada treba uživati u ljetu „ i to s razumom“.

Ministar unutarnjih poslova Nehammer je rekao kako će biti pooštrene kontrole osoba u samoizolaciji, a da će pokrajinske zdravstvene i vladine organe u sprečavanju širenja pandemije koronavirusa potpomagati vojnici novaci te policajci, za čiju asistenciju su potrebne zakonske promjene.

Na kraju Pressice kancelar Kurz je ponovno upozorio austrijske građane da ne putuju u zemlje Zapadnog Balkana, jer su stavljene na listu visokog rizika zbog velikog broja zaraženih koronavirusom, ustvrdivši kako je u Austriji primjetan sve veći broj „uvezenih“ slučajeva zaraze s tog područja. Upozorio je i na „jeftine korona testove s Balkana“, koji će prema njegovim riječima dodatno strogo kontrolirani pri ulasku u Austriju nadležni zdravstveni djelatnici na austrijskim graničnim prijelazima, uz pomoć granične policije.