Kurz i pet lidera, među kojima je i Plenković, traže 'korekturni mehanizam'

Hrvatski premijer Andrej Plenković kao i njegov latvijski kolega Arturs Krišjanis Karinš pridružili su se virtualno pomoću video linka radnom sastanku čelnika vlada Austrije, Bugarske, Češke i Slovenije, Sebastianu Kurzu, Bojku Borisovom, Andreju Babišu i Janezu Janši, koji je održan u utorak u Beču na poziv austrijskog saveznog kancelara na temu „Raspodjela cjepiva u Europskoj uniji“.

Povod za sastanak bilo je zajedničko pismo Kurza i još petero njegovih europskih kolega, a među potpisnicima je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koje su prošle subote poslali čelnicima EU. Šefovi vlada su zbog nejednakosti u raspodjeli cjepiva zatražili hitan sastanak na vrhu šefova država i vlada članica EU-a, koji će se održati krajem ovog mjeseca. Zajedničko svim govornicima na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beču, koju je uvodno svojim izlaganjem počeo kancelar Kurz kao domaćin sastanka bila je konstatacija da EU „mora osigurati da sve države članice budu u jednakom položaju kako bi mogle dostići zajedničke ciljeve u procjepljivanju stanovništva“.

S obzirom na uočene razlike u distribuciji cjepiva među članicama EU, šestoro premijera zatražila je od predsjednice Europske komisije Ursule van der Leyen i predsjedavajućeg Europskog vijeća Charlesa Michela da se uspostavi „korekturni mehanizam“, kako bi se ispravile počinjene nepravde u raspodjeli i pravednije i uravnoteženije rasporedile nadolazeće doze cjepiva prema broju stanovnika, te i u praksi potvrdila europska solidarnost. „Cilj nije da se nekome pripiše krivica nego želimo ukazati da postoji problem koji treba riješiti. Dogovorili smo prošle godine da ćemo zajednički nabaviti cjepivo i da svi Europljani trebaju imati jednaku mogućnost da se cijepe. Govorili smo da će ključ raspodjele za sve zemlje biti broj stanovnika“, istakao je Kurz.

Napomenuo je da to u praksi nije tako i da jedne zemlje imaju po glavi stanovnika 10 do 12 cijepljenih, druge 27, a neke samo pet. „Austrija nije pogođena ovom situacijom i nalazi se na 12. mjestu odnosno u sredini liste zemalja članica. Ali imamo situaciju da će neke zemlje do svibnja već završiti cijepljenje, a druge će trebati još dodatnih 8 do 10 tjedana“, pojasnio je.

Kurz je ustvrdio kako se u međuvremenu raspodjela cjepiva nije odvijala prema dogovorenom „ključu“ odnosno broju stanovnika nego je Upravljački odbor EU-a promijenio neke druge kriterije te su neke zemlje dobile previše, a neke premalo doza cjepiva.

„Važno je da sada svi zajedno s predsjednicom Europske komisije Von der Leyen to ispravimo, kako se ne bi dogodilo da Bugarska dobije samo jednu trećinu cjepiva jedne Malte“, rekao je Kurz. Upozorio je da je trenutačna situacija u „suprotnosti s postavljenim ciljem EU, a to je jednakomjerna opskrba cjepivom svih 450 milijuna Europejaca“.

Naglasio je kako se ta nepravda mora ispraviti jer nije u skladu s „europskim duhom i solidarnošću“. Kurz je na kraju izrazio optimizam da upravo „cjepivo može postati uspjeh za EU“. Premijer Bugarske Borisov je ukazao na nepoštivanje ugovorenih rokova pri isporukama cjepiva od strane njegovih proizvođača dodavši: „Nama je rečeno da se članice EU trebaju suzdržati kupnje ruskog i kineskog cjepiva. A prema trenutačnoj situaciji neke će zemlje već u svibnju postići imunitet krda, dok će druge još čekati na cjepivo“. Borisov je istakao kako za nejednakost u raspodjeli cjepiva nisu krivi predsjednica Europske komisije von der Leyen i predsjedavajući Europskog vijeća Michel nego Upravljački odbor, koji je „uveo neki drugi postupak raspodjele“.

„Jedna mogućnost je također da i mi kao mađarski premijer Orban kupimo cjepivo od drugih proizvođača. Ali nadamo se rješenju unutar EU i zato smo ovdje“, poručio je Borisov.

Slovenski premijer Janša je rekao: „Naše upozorenje dolazi još uvijek u pravo vrijeme, kada se nepravda može ispraviti“. „Jer ako se ovako nastavi, u lipnju će polovica članica imati stopu cijepljenja od 30 posto, a preostala polovica 60 posto“, pojasnio je dodavši: „To bi sigurno vodilo nepotrebnoj političkoj krizi. Potreban nam je korekturni mehanizam koji bi ispravio greške, mehanizam koji bi nas vratio na raspodjelu cjepiva kako je dogovoreno na Europskom vijeću“.

Češki premijer Babiš je istakao važnost Inicijative šest okupljenih država članica, izrazivši zahvalnost njenom pokretaču austrijskom kancelaru Kurzu na angažmanu. „Nadamo se brzoj korekciji raspodjele cjepiva, da cijeli proces bude transparentan i fer“, dodao je Babiš, najavivši već sljedećih dana mogućnost video konferencije navedene skupine šest šefova vlada s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Na novinarski upit da li je Austrija spremna drugim državama dati doze cjepiva iz svog kontingenta, kancelar Kurz je odgovorio: „Kao Europska unija moramo naći zajedničko rješenje. Izvorni prijedlog Komisije bila je jednakomjerna isporuka cjepiva i to prema broju stanovnika i taj bi se princip trebao slijediti“.