Kupnja u Nizozemskoj važna je za IT, ali i reputaciju hrvatskoga gospodarstva

Akvizicija tvrtke Your Majesty iz Amsterdama, koju je preuzeo Infinum, u ovom trenutku vjerojatno najpropulzivnija hrvatska IT kompanija, znači dvije stvari. Sada je zapravo moguće da hrvatska IT kompanija kupi neku zapadnoeuropsku kompaniju i to uskoro više neće biti neko iznenađenje iako će, naravno, uvijek biti vijest. Također, naše gospodarstvo moralo bi početi učiti od ovakvih tvrtki koje su relativno malene, ali upravo zbog toga i krajnje efikasne. Tako se ispravnom čini politika Infinuma koji se odlučio na dopunu svojeg portfelja upravo takvim tvrtkama koje su komplementarne njegovim mogućnostima. Treća je važna stvar što je Your Majesty tvrtka upravo iz Amsterdama jer se drži kako je taj grad inovacijski hub Europe. To je zato što se tamo nalaze brojne tvrtke, lokalnog i međunarodnog karaktera, a i jake znanstvene institucije i sveučilišta koja je sve do ove nove vlade snažno podupirala država. Upravo u Amsterdamu nalazi se sjedište Booking.coma, najvažnije europske platforme za pronalazak i rezervaciju smještaja koja je svojedobno imala i snažan utjecaj na naš turizam, može se reći da ga je upravo i preusmjerila prema modernijim načinima komunikacije s gostom. Sve su to su razlozi zašto je ova Infinumova akvizicija izuzetno važna ne samo za imidž IT sektora u nas nego i za reputaciju hrvatskog gospodarstva.

S druge strane, jasno je da postoje razlozi zašto su se u Inifinumu odlučili na takav potez, i oni su opet logični. Nikola Kapraljević, jedan od osnivača i direktor Infinuma, rekao nam je da je to tvrtka koja i dalje može organski rasti no to ne ide tako brzo. Stoga su akvizicije put da se taj proces ubrza i tako odoli izazovima ovog vremena pogotovo u gospodarskom smislu. – Na nekim smo tržištima kretali od nule, primjerice, u Sloveniji gdje smo osnovali tvrtku koja je uspjela izrasti. Ipak, akvizicijama se to radi puno više. Još je jedan razlog što smo se prestali zavaravati time da se sve može raditi iz daljine, međutim eventualne kulturološke razlike i posebnosti tržišta ne mogu se savladavati bez lokalnih ljudi. To su iluzije, akvizicija tvrtke na nekom tržištu znači da ćete moći krenuti možda i u letećem startu, kazao nam je Kapraljević.

Your Majesty doista je interesantna tvrtka koja je radila s brojnim globalnim brendovima poput Netflixa, Adidasa, Samsunga, Bentleyja, pa i The New York Timesa. Imali su čak i veze s popularnom serijom "Igra lignje", no na način da su promovirali televizijski show nastao na njezinu temelju. Tvrtku su osnovala tri mladića iz Švedske koji su napustili domovinu i došli raditi upravo u europski inovacijski hub Amsterdam. Your Majesty je rastao na generički način, tvrtka je došla do nekih 40 ljudi, a onda se zaključilo kako je bolje raditi s manjim timom koji čine ljudi s visokom ekspertizom, nego riskirati da se stigne do veličine koja opet ne bi garantirala da će se moći konkurirati postojećim agencijama koje su često i globalne te ih njihova financijska moć čini prejakom konkurencijom. Suradnja s Infinumom dogodila se zahvaljujući osobnom poznanstvu između Georgiosa Athanassiadisa, jednog od osnivača tvrtke i njezina današnjeg direktora, i Nikole Kapraljevića.

– Ističemo kako najbolje radimo brendiranje i korisničko iskustvo u dizajnu. To znači da pomažemo čelnim ljudima kompanija da shvate zašto oni i kompanija postoje, koju vrijednost donose svijetu i kako je izražavaju, kako dosežu svoju publiku, tko im je idealan korisnik. Bilo da je riječ o vizualnom identitetu, emociji, internetskoj stranici, korisničkom iskustvu, trebaju shvatiti tko im je idealan korisnik, a zatim slijedi i dosezanje tog kupca na način koji se ističe. Mislim da klijenti koriste Your Majesty zato što se žele istaknuti, ali da se pri tome poštuje visoka razina standarda. Kada radite s Your Majesty, možete biti sigurni da će sve što radite biti prelijepo, napravljeno do detalja, promišljeno do kraja, jer ne želimo da nešto traje samo nekoliko mjeseci, nego da ima utjecaja na dulji rok, rekao nam je Athanassiadis osvrćući se na hotel u kojem smo odsjeli tijekom praćenja akvizicije minulog tjedna, a koji simbolizira još jedan razlog zašto je Amsterdam i dalje privlačan tehnološkim kompanijama.

Riječ je o hotelu koji se zapravo nalazi u zgradi u kojoj su od 1965. djelovale dnevne novine Volkskrant. Međutim, novine se ne gase, nego sele, da ne steknete krivi dojam. I dalje izlaze čak i u pristojnoj nakladi, ali se otvara prostor. Najprije se osniva restoran Canvas, a prije deset godina i hotel. Tamo je wi-fi besplatan, a u lobbyju je umjesto kakvih fotelja ili soba za pušenje uređen prostor za rad koji je izuzetno dobro posjećen, i to ponajviše dolaze mladi. Takvo razmišljanje čini Amsterdam unikatnim središtem u kojem svi žele biti. I odatle možete krenuti na druga zapadna tržišta kako u Infinumu i planiraju. Vanja Jeršek, direktor poslovnog razvoja Infinuma, kaže kako je Your Majesty također globalna agencija.

– Većina njihovih klijenata nalazi se u Americi i Velikoj Britaniji, pa očekujemo da ćemo se uključiti u njihovu mrežu ne samo u Nizozemskoj već i na tim tržištima. Zanimljivo nam je imati ljude na terenu, u Nizozemskoj, jer ovdje imamo jako pozitivna iskustva s Philipsom Signifyx ili Jacobsom. Tim kompanijama i dalje trebamo pružati usluge, odnosno preuzeti, postaviti i prebaciti posao u Hrvatsku ako je potrebno, kaže Jeršek. Ova nizozemska agencija radila je, recimo, za jednu od najvećih sportskih organizacija današnjice, LA Lakerse. Cilj je bio ojačati digitalni ekosustav organizacije kako bi se ojačale veze s navijačima, pogotovo onima novijih generacija. U Your Majestyju bili su zaduženi za vođenje strategije, dizajn i razvoj sasvim nove internetske stranice Lakers.com. Tu je nastao moto "Serious About The Game, Crazy About Basketball" i na temelju te rečenice postavljen je razvoj korisničkog iskustva na novoj internetskoj stranici popularnih Lakersa, i to tako da se košarkaška statistika koju fanovi ondje prije svega traže uklapala u životni stil koji okružuje organizaciju. Riječ je o je odjeći, memorabiliji i drugom što se veže za neki sportski sastav, kako bi se pružilo moderno i relevantno iskustvo. Rezultat je bio da su interakcije s fanovima porasle 28 posto, a posjeti stranicama momčadi 26 posto. Lakersi su se te godine osvojili prvo prvenstvo nakon deset godina. Nitko ne kaže da je to zbog rada agencije Your Majesty, koja je sad hrvatska, ali to je ipak činjenica vezana za to razdoblje.

Često se postavlja pitanje i kako poslovanje tvrtki poput Infinuma utječe na hrvatsko gospodarstvo, pogotovo kada je riječ o akvizicijama, dakle pri preuzimanju tvrtki koje nisu hrvatske. – Mislim da utječe ponajprije tako što je Infinum hrvatska kompanija, vlasnik je svih drugih kompanija koje otvaramo po svijetu, a dokle god je porezna struktura ovakva, mi doprinosimo hrvatskom proračunu, zapošljavamo ljude u Hrvatskoj. Međutim mislim da Infinum sve više postaje globalna kompanija. To se uvijek događa kada kompanija raste, to je naprosto tako, ali to ujedno ne znači da ćemo se iz Hrvatske seliti, o tome za sada uopće ne razmišljamo, sigurno ostajemo ovdje, kaže Kapravljević. Preuzimanjem američke tvrtke ExpandtheRoom pokazalo se već da je ovaj koncept zaista učinkovit. Ta je kompanija uspjela u ovo kratko vrijeme od godinu, godinu i pol dana koliko je u hrvatskom vlasništvu dići svoj profil i doći do klijenata koje prije nije imala ili nije bila uzimana u obzir zbog svoje veličine. Infinum sada namjerava nastaviti sa širenjem, prema Velikoj Britaniji prije svega, možda i ponovno prema Americi, pa je izvjesno da se u Strojarskoj ulici u Zagrebu rađa još jedan IT div koji nije nemoguće vidjeti uz Infobip za koju godinu.

