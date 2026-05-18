Hrvatski ročnici iznenadili instruktore na obuci: 'Ovo nismo očekivali'

Nakon što je prvi naraštaj od 800 mladića i djevojaka završio dvomjesečnu vojnu obuku, u hrvatske vojarne danas stiže novih 900 ročnika. U MORH-u ističu da je Hrvatska vojska spremna za novi ciklus obuke te naglašavaju da su iskustva s prvom generacijom bila iznad očekivanja. Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane Republike Hrvatske Ivan Jurišić rekao je za HRT da su nakon završetka prve obuke provedene detaljne analize i među instruktorima i među ročnicima. "Hrvatska vojska uvijek je spremna odgovoriti na sve zadaće i izazove. Sve je spremno za početak drugog naraštaja", poručio je.

Jurišić je priznao da je uoči povratka obvezne vojne obuke bilo dvojbi i pitanja o tome kako će se mladi prilagoditi vojnom sustavu nakon 18 godina pauze. "Nismo očekivali veće probleme, ali bilo je nepoznanica. Mladići i djevojke dolaze iz svojih komfornih domova i suočavaju se s potpuno drukčijim, organiziranim i strukturiranim životom", rekao je. Dodao je da su upravo disciplina, timski rad i odgovornost među najvažnijim iskustvima koje su ročnici stekli tijekom obuke. "Njihova motiviranost, pristup izvršavanju zadaća i poslušnost bili su iznad svakog očekivanja", istaknuo je.

Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su prošli temeljne vojničke vještine, uključujući rukovanje oružjem, komunikaciju, pružanje pomoći i taktičke radnje. Uz klasičnu vojnu obuku, upoznali su se i s novim tehnologijama kojima se koristi Hrvatska vojska, poput simulacija te uporabe dronova i besposadnih sustava. Posebno atraktivnim pokazalo se iskustvo ukrcaja i iskrcaja iz helikoptera te pripreme za helikopterski desant. Jurišić je istaknuo da je jedan od glavnih ciljeva obuke bio promovirati vojni poziv i privući mlade u djelatnu vojnu službu te dodao da je više od 260 ročnika iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci kao djelatne vojne osobe. Dodao je da su svi polaznici obuke izašli bogatiji za važno životno iskustvo te fizički spremniji i psihički otporniji.

FOTO Ročnici na TVO uvježbavali transport helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstvana

Govoreći o novim oblicima ratovanja, Ivan Jurišić istaknuo je da su dronovi i besposadne letjelice postali važan dio vojne obuke, posebno u kontekstu iskustava iz rata u Ukrajini. "Riječ je o mlađoj generaciji koja je već iskusna u korištenju novih tehnologija i iznimno se dobro pokazala u upravljanju dronovima", rekao je za HRT. Dodao je da su ročnici najprije prolazili obuku na računalima te s pomoću VR naočala i virtualne stvarnosti, a zatim i praktično upravljali dronovima na vojnim vježbalištima. Dio njih pokazao je zavidne sposobnosti i vještine upravljanja dronovima, naglasio je.

"U MORH-u očekuju da će više od 260 mladića i djevojaka iz prvog naraštaja već početkom lipnja pristupiti djelatnom sastavu Hrvatske vojske. To je više od 25 posto polaznika i pokazuje ozbiljan interes mladih za vojni poziv, veći nego što je bio prije", rekao je Jurišić. Objasnio je i da su nakon završetka obuke provedene interne ankete među ročnicima kako bi se poboljšao sustav vojnog osposobljavanja. Jurišić je otkrio i da je tijekom obuke angažiran velik broj instruktora Hrvatske vojske. Otprilike na deset ročnika dolazi jedan instruktor, uglavnom dočasnik Hrvatske vojske. Riječ je o kombinaciji iskusnih pripadnika vojske s više od 30 godina službe i mlađih dočasnika koji su po godinama bliži samim ročnicima. Smatramo da je to dobra kombinacija mladosti i iskustva, zaključio je.