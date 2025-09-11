Kupili rabljene strojeve pa tražili 420 tisuća eura iz europskih fondova tvrdeći da su novi

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri fizičke osobe i dva trgovačka društva zbog sumnje na prijevaru s fondovima Europske unije. Dvije su osumnjičene osobe nakon istražih radnji provedenih u suradni sa Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom i Samostalnim sektorom za financijske istrage.

Jedno od osumnjičenih trgovačkih društva bilo je korisnik subvencije EU za građevinski projekt sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU). Ta su sredstva bila namijenjena za izgradnju postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45% sredstava bilo bespovratno.

Postoji osnovana sumnja da su dvojica od osumnjičenika, direktor i stvarni voditelj poslovanja osumnjičenoga trgovačkog društva, zajedno s drugim sudionicima dogovorili kupoprodaju rabljenih strojeva za proizvodnju briketa, suprotno uvjetima sufinanciranja, i to po višestruko većim cijenama od njihove stvarne vrijednosti.

Kako bi realizirali dogovoreno, druga dvojica osumnjičenika navodno su putem svojih trgovačkih društva nabavili rabljene strojeve od trgovačkog društva iz Republike Srbije za iznos od 398.866,00 eura. Potom su ih, prikrivajući činjenicu da se radi o rabljenim strojevima, kao nove prodali osumnjičenom trgovačkom društvu za iznos od 935.297,63 eura.

Nakon toga su prva dvojica osumnjičenika zatražili 420.883,93 eura bespovratnih sredstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, (HAMAG-BICRO), neistinito prikazavši da je nabavljena nova oprema po tržišnim cijenama. Agencija je tada izvršila prvu isplatu u iznosu od 285.904,84 eura. Međutim, zbog uočenih nepravilnosti, isplata preostaloga iznosa je odbijena.

- Na taj je način na štetu EU jednom od osumnjičenih trgovačkih društava pribavljena imovinska u iznosu od 285.904,84 eura, dok je ostalim trgovačkim društvima pribavljena imovinska korist u ukupnom iznosu od 536.431,63 eura, na ime razlike između nabavne i prodajne cijene strojeva. Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima - priopćio je EPPO.