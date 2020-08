Kuhar s balkona je magistar elektroakustike i neokrunjeni kraj roštilja

Znaš da ćeš umrijeti od toliko roštilja, to mi, u polušali, govore prijatelji, a ja odgovaram: “Umrijet ćete i vi, ali ni blizu nećete pojesti toliko finog mesa kao ja” – kroz smijeh kaže 36-godišnji Davor Šušković okrećući na roštilju na svom balkonu pljeskavicu za burger. Davor Šušković u kratkom je vremenu postao poznati kralj roštilja ne samo na području Velike Gorice, gdje živi i roštilja na svom balkonu, već diljem Hrvatske.

Diplomirani FER-ovac

A čim zaokreneš u Ulicu Fausta Vrančića u Velikoj Gorici, osjetiš miris finog roštilja koji dolazi iz improviziranog “balkonskog restorana” s trećeg kata gdje Davor živi s obitelji: suprugom Ivanom i sedmogodišnjim Lukom i trogodišnjom Dunjom. Davor nije školovani kuhar, već je počeo kuhati isključivo iz ljubavi prema roštilju. Ima diplomu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, trenutačno je na doktoratu i radi u tvrtki koja se bavi prodajom slušnih pomagala. Usto, kao vanjski suradnik predaje na Filozofskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Međutim, već više od tri godine strastveno ‘istražuje’ vrhunske komade mesa te je zbog velike ljubavi prema roštilju prošao Weberovu Grill akademiju.

– Imam dva roštilja. Sva je oprema pomična i koristim je i na drugim lokacijama, ali identično izgleda kad kuham na svom balkonu ili na festivalima. Onaj tko naručuje hranu kod mene uvijek može doći i vidjeti kako se radi – kaže Davor i dodaje kako pazi na sve, a čak i za druženja s prijateljima hranu priprema u rukavicama.

– Kada probaju moju hranu, svi se iznenade kako je to moj hobi. Jako volim svoj posao vezan uz elektroakustiku, koju sam magistrirao. Malo je ljudi koji se bave sluhom s tehničke strane i tu ima jako puno mjesta za napredak, i kod nas i u svijetu – objašnjava Davor dok mu supruga Ivana dodaje burgere, a on odmah svoju uspjeh pripisuje njoj: – Na prvu radionicu roštilja prijavila me supruga koja je prva svjedočila mom talentu – kroz smijeh govori Davor. Kada je prijateljima rekao da bi išao na Weberovu radionicu, svi su komentirali “što ću ja tamo, nema mene što netko učiti roštiljati”.

– Na Weberovoj radionici, iako sam i sam mislio da puno znam, još sam jako puno novog naučio i u samo tri godine postao stručnjak za posebne komade mesa, ugljen, vatru, marinadu, suho zrenje, sporo kuhanje, metode direktnog i indirektnog pečenja… Tamo smo pekli pile na limenci piva, pizzu, burgere, rižoto sa škampima, desert s bananama, ribu i steakove, govori Davor ističući kako su steakovi bili okidač, a onda je krenuo eksperimentirati. Davor je s Goranom Vrabecom, koji vodi brend Volim ljuto i trgovinu u zagrebačkoj Ilici s craft pivom, umacima i začinima iz cijelog svijeta, ali i onima koje sam radi, pokrenuo projekt BBQ Hot Yard, koji dokazuje što sve (osim naše tradicije) roštilj može biti. Aktivan je i na Instagramu gdje, pod imenom Davor’s Quadrillage, objavljuje sve svoje specijalitete.

Prijatelji su često na čekanju

– Kada sam otvarao Instagram, bio sam svjestan da radim nešto što je rijetko kod nas i htio sam odabrati ime koje će trajati. Bilo je mnogo ideja, ali kada sam naišao na Quadrillage, znao sam da je to – to. Otkrio mi je tu riječ Jamie Purviance, poznati Weberov chef s velikim brojem objavljenih kuharica. Gledao sam jedan njegov YouTube video o pripremi Ribeye steaka u kojem se spomenuo Quadrillage, što je oznaka za tragove rešetke na mesu – objašnjava Davor.

– Prijatelji me uvijek zovu kada rade roštilj, volim peći za osobe koje poznajem, ali ne stignem svuda, jer sam tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci stalno po festivalima ili privatnim događanjima uz BBQ Hot Yard team – govori Davor, koji je sada već okupio ekipu s kojom može raditi evente za stotinjak ljudi, s osam sljedova jela, cjelodnevne evente...

– Sve se dobro razvilo. Nikada nismo dobili više pohvala za burger nego za naš Zmajček. Napravili smo ih 100 komada, a kada su ga probali, ljudi su se vraćali pohvaliti nas. To je ono zbog čega radim. To nas tjera naprijed, to je odličan je osjećaj – govori Davor koji ima mnogo planova, a jedan od njih je i otvaranje restorana.

– Naši ljudi zaslužuju mjesto s vrhunskom ponudom roštilja, a trenutačno na našim prostorima nema pravog ‘smoke housea’ unatoč tome što postoje vrhunski ‘steak houseovi’ – uvjeren je Davor ističući kako će do otvaranja restorana svoje specijalitete i dalje pripremati na balkonu. Ljubav prema roštilju Davor je prenio i na svoju djecu. Naime, dok Davor svoj roštilj sprema na balkonu, Luka i Dunja su vrijedni u svojoj” dječjoj kuhinji” te, oponašajući oca, plastičnim hvataljkama okreću svoje “gumene” burgere.