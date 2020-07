Kuhari otkrili istinu i mitove o smrznutim namirnicama: Evo zašto je brokula loš izbor

Smrznute namirnice ljudi znaju kupovati u većim količinama jer mogu dugo stajati, ali možda to baš i nije uvijek najbolja ideja. Profesionalni kuhari otkrili su za Insider koju hranu nikada ne biste trebali jesti iz zamrzivača, a koja je odlična.



Meso

Nick Liberato, kuhar i zvijezda Netflix serije 'Restaurants on the Edge' rekao je da je smrznuto meso uvijek dobra ideja. S njim se slaže i kuhar iz Las Vegasa, Robert Lomeli. "Smrznuta svinjetina i rebrica, kao i piletina, odlična je hrana za zamrznuti pogotovo ako kupite malo veću količinu." Odvojite meso u vrećice za zamrzavanje količinski koliko vam treba za koji obrok.



Morski plodovi

Odlična hrana za brza i jednostavna jela su morski plodovi kao recimo škampi, tvrdi Devin Alexander. "Bakalar je odličan smrznuti jer s njim možete napraviti puno jela. Tacose, riblje štapiće, pohano..." Škampi se, tvrdi Lomeli, lako i brzo odmrzavaju, pa je za pripremu jela potrebno malo vremena.



Juha

Liberato kaže da je smrznuta juha odličan izbor pri kupnji namirnica - dobra je kvaliteta i napravljena je tako da se može samo podgrijati. Ne treba vam puno suđa, pa priprema kratko traje.



Voće

Imati smrznuto voće u zamrzivaču uvijek je dobra ideja jer ga možete iskoristiti za bezbroj međuobroka i smoothie. Alexander savjetuje da kupujete uvijek visoku kvalitetu i ono pakiranje koje ne sadrži nikakve aditive.

Psihijatri su zatrpani pozivima građana tijekom pandemije: Sve više ljudi osjeća se tjeskobno i traži tablete!

Tjestenina

Ono što niti jedan kuhar ne preporučuje je smrznuta tjestenina. Ionako je jednostavna za skuhati, ne oduzima puno vremena ni truda, pa zašto bi ju onda kupovali zamrznutu?

Također, kako Liberato napominje, tjestenina gubi svoju teksturu kada se jednom zamrzne.



Veliki komadi povrća

Brokola, karfiol i mrkva nisu baš najbolja smrznuta hrana. "Prethodnim kuhanjem ovog povrća gube se svojstva, okusi i tekstura. Zato se često raspadne kada ga skuhate", kaže Lomeli.



Riža

Lomeli savjetuje da rižu skuhate sami, podijelite u porcije i zamrznete. "Kupovna smrznuta riža izgubila je svojstva, okuse i teksturu. Puno je bolja ideja da to napravite sami kod kuće."



Voće za smoothie

Iako se čine kao zdrava opcija, Alexander kaže da narezano voće za smoothie nije neki izbor. "Kupite zasebne vrećice smrznutog voća, jer ovo miješano često sadrži jako puno šećera."