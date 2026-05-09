Poznati detalji velike operacije: Kruzer smrti stiže na svoje iduće odredište, priprema se zrakoplov, prosvjedi lokalaca

Kruzer MV Hondius na kojem su tri putnika umrla od hantavirusa trebao bi stići na Tenerife rano u nedjelju, rekao je operater kruzera. „Pripreme u vezi s našim mjestom dolaska, karantenom i postupcima provjere za sve goste te daljnjim planovima putovanja za sve putnike i pogođenu posadu vode organizacije iz brojnih zemalja“, navodi se u izjavi Oceanwide Expeditionsa. To uključuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i nizozemske vlasti, a tvrtka blisko surađuje i sa španjolskim vlastima, dodaje se.
Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima WHO-a, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest tjedana, zahtijeva oprez.Nakon pristajanja u luci Granadilla na Tenerifima, vlasti će preuzeti odgovornost za medicinske postupke i potencijalni povratak putnika kući, priopćio je Oceanwide Expeditions. SAD je u petak najavio da će zrakoplovom evakuirati američke putnike. Tri osobe - stariji nizozemski par i žena iz Njemačke - umrli su nakon izbijanja zaraze na malom kruzeru koji je 1. travnja isplovio iz južne Argentine s manje od 150 ljudi na brodu. WHO je u petak izvijestio o šest potvrđenih slučajeva hantavirusa, uključujući tri smrtna slučaja, među osam sumnjivih slučajeva. Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus odlazi u subotu na Kanare kako bi koordinirao evakuaciju putnika s broda.
Uz Ghebreyesusa bit će i španjolski ministri zdravstva i unutarnjih poslova „kako bi se osigurala koordinacija između vladinih agencija, praćenje zdravlja i provedba planiranih protokola nadzora i odgovora“, objasnili su ti izvori. Na Tenerifima mnogi prosvjeduju zbog dolaska broda.
No, rizik od širenja hantavirusa na globalnu populaciju je „apsolutno nizak“, istaknula je u petak Svjetska zdravstvena organizacija. „Ovo je opasan virus, ali samo za osobu koja je stvarno zaražena. Rizik za opću populaciju ostaje izuzetno nizak“, rekao je glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier u Ženevi. Iskrcavanje putnika mora se obaviti između nedjelje u podne i ponedjeljka, „jedinog vremenskog okvira“ zbog meteorološke situacije, naglasio je dužnosnik regionalne vlade Kanarskih otoka.
Ljudi koji strahuju da su se možda zarazili ili imaju potvrđenu infekciju hantavirusom trenutačno su pod liječničkim nadzorom ili u samoizolaciji u više država, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švicarska i Južnoafrička Republika. Kako piše Sky News, britanske zdravstvene vlasti objavile su i da se sumnja na treći slučaj zaraze kod britanskog putnika koji se ranije iskrcao na udaljenom otoku Tristan da Cunha u južnom Atlantiku. Dvoje britanskih državljana već je potvrđeno zaraženo — jedan se liječi u Nizozemskoj, a drugi u Južnoafričkoj Republici. Ukupno četiri pacijenta trenutno su hospitalizirana u bolnicama u Južnoafričkoj Republici, Nizozemskoj i Švicarskoj, dok je jedan sumnjivi slučaj u Njemačkoj naknadno bio negativan na testiranju. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je prvi slučaj zaraze vjerojatno nastao još prije ukrcaja, moguće tijekom putovanja u Argentini ili Čileu, nakon čega se virus vjerojatno proširio na brodu. Riječ je o virusu Anda, rijetkoj vrsti hantavirusa za koju postoji mogućnost prijenosa među ljudima, iako WHO naglašava da je rizik za širu populaciju i dalje iznimno nizak.
Dodatnu zabrinutost izazivaju i podaci iz Argentine, gdje broj slučajeva hantavirusa naglo raste. Kako piše CNN, ta je zemlja od lipnja prošle godine zabilježila 101 potvrđeni slučaj zaraze i čak 32 smrtna slučaja, što je gotovo dvostruko više nego godinu ranije i najveći broj infekcija od 2018. godine. Argentinske vlasti pokušavaju rekonstruirati kretanje nizozemskog para koji je kasnije preminuo na kruzeru MV Hondius, a vjeruje se da su prije ukrcaja putovali kroz više dijelova Argentine i Čilea, gdje je virus endemičan. Stručnjaci smatraju da rast broja slučajeva potiču klimatske promjene, uništavanje staništa i sve češći kontakt ljudi s divljim okolišem. Hantavirus se najčešće prenosi preko izmeta i urina zaraženih glodavaca, no soj Anda, koji je povezan s izbijanjem zaraze na kruzeru, u rijetkim slučajevima može se prenositi i među ljudima pri bliskom i dugotrajnom kontaktu.Ipak, stručnjaci naglašavaju da situacija nije usporediva s pandemijom covida-19. Profesorica Charlotte Hammer sa Sveučilišta Cambridge izjavila je za CNN kako se virus ne prenosi lako među ljudima te da je kruzer specifično okruženje zbog dugotrajnog boravka većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima. – To nije virus koji možete dobiti samo prolaskom pokraj zaražene osobe – rekla je.