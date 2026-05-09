Poznati detalji velike operacije: Kruzer smrti stiže na svoje iduće odredište, priprema se zrakoplov, prosvjedi lokalaca

Kruzer MV Hondius na kojem su tri putnika umrla od hantavirusa trebao bi stići na Tenerife rano u nedjelju, rekao je operater kruzera. „Pripreme u vezi s našim mjestom dolaska, karantenom i postupcima provjere za sve goste te daljnjim planovima putovanja za sve putnike i pogođenu posadu vode organizacije iz brojnih zemalja“, navodi se u izjavi Oceanwide Expeditionsa. To uključuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i nizozemske vlasti, a tvrtka blisko surađuje i sa španjolskim vlastima, dodaje se.

Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima WHO-a, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest tjedana, zahtijeva oprez.Nakon pristajanja u luci Granadilla na Tenerifima, vlasti će preuzeti odgovornost za medicinske postupke i potencijalni povratak putnika kući, priopćio je Oceanwide Expeditions. SAD je u petak najavio da će zrakoplovom evakuirati američke putnike. Tri osobe - stariji nizozemski par i žena iz Njemačke - umrli su nakon izbijanja zaraze na malom kruzeru koji je 1. travnja isplovio iz južne Argentine s manje od 150 ljudi na brodu. WHO je u petak izvijestio o šest potvrđenih slučajeva hantavirusa, uključujući tri smrtna slučaja, među osam sumnjivih slučajeva. Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus odlazi u subotu na Kanare kako bi koordinirao evakuaciju putnika s broda.

Uz Ghebreyesusa bit će i španjolski ministri zdravstva i unutarnjih poslova „kako bi se osigurala koordinacija između vladinih agencija, praćenje zdravlja i provedba planiranih protokola nadzora i odgovora“, objasnili su ti izvori. Na Tenerifima mnogi prosvjeduju zbog dolaska broda.

No, rizik od širenja hantavirusa na globalnu populaciju je „apsolutno nizak“, istaknula je u petak Svjetska zdravstvena organizacija. „Ovo je opasan virus, ali samo za osobu koja je stvarno zaražena. Rizik za opću populaciju ostaje izuzetno nizak“, rekao je glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier u Ženevi. Iskrcavanje putnika mora se obaviti između nedjelje u podne i ponedjeljka, „jedinog vremenskog okvira“ zbog meteorološke situacije, naglasio je dužnosnik regionalne vlade Kanarskih otoka.