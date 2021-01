Posao s krivotvorenjem testova cvate u BiH, njime se bave i kućanice

U proteklih 20-ak dana čak 66 osoba uhvaćeno je s krivotvorenim PCR testovima na graničnim prijelazima u Brodsko-posavskoj županiji. S lažnim testovima na koronavirus pokušali su ući državljani BiH, Hrvatske, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, ali i jedan Malezijac. Najviše krivotvorenih PCR testova - čak 45, otkriveno je od 15. do 17. siječnja, a tada se radilo uglavnom od državljanima BiH. S obzirom na raznolikost nacionalnosti osoba koje se takvim testovima koriste, očigledno je da je ponuda vrlo lako dostupna zainteresiranima.

Pandemiju koronavirusa iskorištavaju različiti profili osoba, no da se ne radi uvijek o okorjelim kriminalcima svjedoči baš primjer iz BiH gdje su se krivotvorenjem PCR testova bavile dvije kućanice. Početkom prosinca Okružno javno tužilaštvo Doboj priopćilo je kako su žene u dobi od 36 godina od 18. studenoga do 9. prosinca u više navrata napravile i prodavale lažne javne isprave, odnosno lažne PCR testove, za više osoba. Protiv obje predloženo je određivanje istražnog zatvora. Za to kazneno djelo u susjednoj zemlji predviđena je zatvorska kazna u trajanju do pet godina. Sud u Modriči taj prijedlog je prihvatio te su obje završile u zatvoru na mjesec dana, piše Glas Slavonije.

Dnevni Avaz tada je doznao kako su žene kao predložak za krivotvorenje koristile memorandum Doma zdravlja Banja Luka, a testove su prodavale za 70 konvertibilnih maraka (oko 270 kuna). Za krivotvorenje su im bili dovoljni samo računalo, skener i printer.

Svi koji su u Hrvatsku pokušali ući s lažnim testovima na koronavirus dobili su kaznenu prijavu. Kazneni zakon za to kazneno djelo predviđa zatvorsku kaznu u trajanju do tri godine, no o tome će odlučivati nadležni sudovi.

