Rastu tenzije u Europi: Švedska prestala plaćati Pfizeru, iz Latvije prijetnje da će tužiti AstraZenecu

Europa je pozvala u utorak farmaceutske tvrtke da se drže dane riječi glede isporuke cjepiva protiv koronavirusa u jeku niza smanjenja isporuka i kašnjenja, dok se ruše nade u brzo suzbijanje pandemije covida-19.

Svijet, željan obnove gospodarstva i putovanja, pozdravio je izuzetno brzi razvoj cjepiva kao najbolju priliku za zaustavljanje pandemije koja je odnijela više od 2,1 milijuna života. Međutim, cijepljenje u EU sporo se odvija u usporedbi s nekim drugi zemljama i nailazi na probleme, posebice vezano uz zastoj u lancu opskrbe.

AstraZeneca, koja je razvila svoje cjepivo zajedno sa Sveučilištem u Oxfordu, rekla je Europskoj uniji da ne može ispuniti dogovorene ciljeve isporuke do kraja ožujka. Pfizer je priopćio da će doći do privremenog usporavanja opskrbe od kraja siječnja do početka veljače.

"Europa je uložila milijarde kako bi pomogla razviti prva svjetska cjepiva protiv covida-19, kako bi stvorila istinsko globalno zajedničko dobro", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na virtualnom sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF).

"A sada ih tvrtke moraju isporučiti. One moraju poštovati svoje obveze."

Zemlje članice EU-a mogle bi izvesti AstraZenecu pred sud zbog kršenja ugovora o opskrbi ako ne bude poštovala plan isporuke, rekao je šef latvijske diplomacije Edgars Rinkevics. "Ta se mogućnost treba razmotriti i koordinirati među članicama EU-a", rekao je ministar Reutersu preko svog glasnogovornika.

Svaka država članica EU-a ima odvojeni ugovor o opskrbi s tvrtkom. Njemački ministar zdravstva podržao je prijedloge EU-a o uvođenju ograničenja na izvoz cjepiva protiv covida-19, izjavivši da Europa treba imati svoj "pravedni udio".

"Mogu shvatiti da ima problema u proizvodnji, ali to onda mora pogoditi sve jednako", rekao je ministar zdravstva Jens Spahn televiziji ZDF.

AstraZeneca je priopćila da početne isporuke cjepiva Europskoj uniji neće dostići ciljane količine zbog zastoja u proizvodnji.

"Početne količine bit će manje od prvotno predviđenih zbog smanjene proizvodnje u tvornici unutar našeg europskog lanca opskrbe", rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju u petak ne navodeći detalje.

"To bi bilo zabrinjavajuće"

AstraZeneca ponudila je EU-u isporuku u veljači, ali nije razjasnila moguće preusmjeravanje doza iz Britanije, rekli su Reutersu dužnosnici EU-a u utorak.

Bilo kakav potez u svrhu ograničavanja izvoza u Britaniju, koja je nadavno izašla iz EU-a, ugrozio bi cilj o imunizaciji najosjetljivijih skupina do sredine veljače, rekao je čelnik Nacionalne zdravstvene službe (NHS) Engleske Simon Stevens.

Stevens je rekao zastupnicima da bi "to bilo zabrinjavajuće" ako bi se dogodilo.

Švedska je privremeno obustavila plaćanje Pfizeru za cjepivo i traži razjašnjenje glede količine dostupnih doza u svakoj bočici, izvijestio je u utorak dnevnik Dagens Nyheter. Švedska želi znati broj doza koje joj dolaze na naplatu, nakon što joj je Pfizer obračunao šest doza u svakoj bočici umjesto dogovorenih pet, pišu novine.

Pfizer Švedska odbio je komentirati za Reuters to izvješće, ali je rekao listu Dagens Nyheter da naplaćuje šest doza po bočici cjepiva. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus prošli je tjedan nazvao nejednaki pristup cjepivu "katastrofalnim moralnim slomom", pozvavši države i proizvođače na pravedniju raspodjelu cjepiva diljem svijeta.

Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa pozvao je u utorak bogate zemlje da ne gomilaju cjepivo, izjavivši da se svijet treba udruženim snagama boriti protiv pandemije.

"Bogate zemlje svijeta nabavile su velike količine doza", rekao je Ramaphosa na virtualnom sastanku WEF-a. "... Neke su zemlje nabavile čak do četiri puta više nego što je potrebno njihovom stanovništvu... isključivši druge zemlje."

Merkel poziva na "ravnomjernu" raspodjelu cjepiva u svijetu

Angela Merkel je u srijedu pozvala na "ravnomjernu" raspodjelu cjepiva u svijetu u borbi s pandemijom covida-19 dok među zemljama raste konkurencija zbog smanjene ponude farmaceutskih laboratorija.

"Važno je imati ravnopravnu raspodjelu (...) u ovom trenutku slabe raspoloživosti cjepiva", rekla je njemačka kancelarka na gospodarskom forumu u Davosu koji se ove godine održava virtualnim putem.

"Sada sam još sigurnija nego prije (...) da moramo izabrati multilateralni put i da protekcionizam neće riješiti problem" pojedinačnog pristupa cjepivu, ocijenila je Merkel.

Merkel je dala izjavu dok je njezina vlada na meti javne kritike zbog spore kampanje cijepljenja u Njemačkoj kao posljedice smanjene isporuke doza i dok Europska unija planira ubuduće bolje kontrolirati izvoz cjepiva proizvedenih na njezinu teritoriju na druga područja i u druge zemlje.

Zemlje u razvoju strahuju pak da će se preko njihovih leđa prelomiti utrka koja se trenutačno vodi na međunarodnom planu jer su ih industrijski razvijene zemlje zanemarile u raspodjeli cjepiva za covid-19.

