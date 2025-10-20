Kripto tržište se vraća na 4 bilijuna USD - Wall Street Pepe airdrop mogao bi pokrenuti sljedeći rally meme kriptovaluta

Kripto tržište se oporavilo od flash crasha 10. listopada koji je tijekom vikenda obrisao gotovo 12% ukupne vrijednosti.

Do ponedjeljka, tržišna kapitalizacija je ponovno prešla 4 bilijuna USD, što signalizira da bi pritisak prodavača mogao biti iscrpljen, pružajući bikovima savršenu priliku da ponovno uđu u tržište s uvjerenjem.

Kako tržište ponovno pronalazi ravnotežu, veći pokretač uskoro će biti u centru pažnje: Wall Street Pepe (WEPE). Od 14. do 15. listopada projekt započinje airdrop svojih bridged Solana WEPE tokena, označavajući trenutak kada žaba službeno postaje jedinstveni token, operirajući na obje mreže, Ethereum i Solana, dva od najvećih ekosustava u kriptu.

S mogućnošću cross-chain mobilnosti i pozitivnim tržišnim sentimentom, tajming ne bi mogao biti bolji. Kako se uvjeti stabiliziraju, WEPE ulazi u svoje sljedeće poglavlje rasta sa istom zajednicom koja ga podržava od početka.



Tržište se stabilizira nakon prodaje od 19 milijardi USD dok se Wall Street Pepe priprema za sljedeći potez

Prošlotjedni val likvidacija izazvan tarifama obrisao je približno 19 milijardi USD pozicija, uzdrmavši čak i najčvršće ruke.

Bitcoin (BTC) pao je 7,8% u jednom danu, s 122.582 USD na ispod 110.000 USD, dok je Ethereum (ETH) zabilježio još strmiji pad od 12,33%, s 4.368 USD na 3.435 USD 10. listopada.

No, dok se prašina taloži, raspoloženje na tržištu čini se stabiliziranim, što se ogleda u oporavku Fear and Greed Indexa na neutralne razine. S više od polovice mjeseca još pred nama, mnogi investitori i dalje su optimistični da BTC može završiti više prije nego što završi jedan od njegovih najbikovskijih mjeseci, listopad.

Za Wall Street Pepe, kao što je spomenuto, tajming ne bi mogao biti bolji. Projektov most prema Solani otvara pristup jednom od najaktivnijih ekosustava u kriptu, što bi moglo unijeti novi zamah u njegovu cijenu.

U kombinaciji s smanjenjem ponude iz nedavno završenih early access burns, dual-chain ekspanzija pozicionira WEPE za potencijalni rast dok se trgovci vraćaju na rizičnu imovinu.



Solana Early Access spalila 5,2 milijarde WEPE

Faza early access na Solani završila je prošlog tjedna, uspješno spalivši 5,2 milijarde WEPE tokena.

Tijekom early access faze, članovi zajednice sudjelovali su u WEPE ekspanziji na Solanu kroz kupnje koje su automatski spaljivale ETH WEPE tokene po tečaju od 0,001 USD, u skladu s vrijednošću njihove transakcije u trenutku kupnje, prema tadašnjoj tržišnoj cijeni WEPE-a.

Na primjer, ako je ETH WEPE trgovan po 0,0001 USD, svaki kupljeni SOL WEPE spalio bi deset tokena na Ethereumu; ako je ETH WEPE bio 0,0005 USD, spalio bi dva. Te iste spaljene količine sudionici će sada primiti kao bridged WEPE na Solani, distribuirane automatski u njihove novčanike u utorak i srijedu.

Nije potrebno ručno claimanje jer su sve kupnje i odgovarajuća spaljivanja praćeni. Za rane sudionike, to u praksi znači manje ukupnih tokena i veći proporcionalni udio ukupne ponude - strukturna pobjeda za rane kupce.

Bilo kakav preostali jaz između spaljene i distribuirane ponude bit će pokriven korištenjem treasury tokena iz prethodnih buybackova, pri čemu sva originalna spaljivanja ostaju trajna i provjerljiva na lancu.



Jača tokenomika i fokus na zajednicu održavaju bikovsku perspektivu WEPE-a

Od oporavka tržišta, WEPE je porastao oko 11% preko noći, i to bi mogao biti tek početak. Projekt i dalje stavlja zajednicu na prvo mjesto, predvođen privatnom grupom za trgovanje Alpha Chat, poznatom po generiranju setupova s visokim uvjerenjem koji su članovima donijeli povrate veće od 1.000%.

Njegova 5.000 NFT kolekcija, kreirana od strane zajednice, i dalje napreduje, nedavno premašivši 8,2 ETH u sekundarnim prodajama.

S ukupnom ponudom tokena smanjenom za približno 2,6% i WEPE sada proširenim kroz Solana ekosustav, scena je pripremljena za potencijalni daljnji rast dok cross-chain aktivnost raste.

Ako ste novi u Wall Street Pepe, saznajte više o projektu na njegovoj web stranici ili se pridružite zajednici na X, Telegram, Instagram i Discordu.

Za one koji čekaju svoj airdrop, možete uvesti svoj Solana novčanik u Best Wallet - jedan od najboljih kripto novčanika dostupnih - kako biste pratili i upravljali svojim sredstvima na jednom mjestu.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.