ULOŽENO GOTOVO 8 MIL. EURA

Otvoren novi Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju i dječju forenziku u Popovači

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
23.02.2026.
u 12:52

Odjel, na nacionalnoj razini, pod jednim krovom objedinjuje psihijatrijsku skrb za djecu i adolescente te prisilni smještaj i liječenje neubrojivih maloljetnih osoba temeljem sudskih rješenja

Neuropsihijatrijska bolnica "dr. Ivan Barbot“ u Popovači danas je dobila novi Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju i dječju forenziku čiju je uspostavu osiguralo Ministarstvo zdravstva sa gotovo 7,8 milijuna eura, priopćili su iz resornog Ministarstva.

Odjel, na nacionalnoj razini, pod jednim krovom objedinjuje psihijatrijsku skrb za djecu i adolescente te prisilni smještaj i liječenje neubrojivih maloljetnih osoba temeljem sudskih rješenja. Svečanom otvorenju nazočili su ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, mag. iur., ravnateljica bolnice Višnja Mandac Ljubičić, dr. med., spec. psih., te niz drugih uzvanika.

„Otvaranjem ovog Odjela šaljemo jasnu poruku: mentalno zdravlje djece i adolescenata strateški je prioritet ove Vlade. Kontinuirani porast broja mladih kojima je potrebna bolnička psihijatrijska skrb, kao i sve složeniji slučajevi koji zahtijevaju usklađeno djelovanje zdravstvenog i pravosudnog sustava, nešto su na što smo dužni odgovoriti sustavno i dugoročno. Ovaj Odjel konkretan je pokazatelj naše brige za najranjivije skupine u društvu“, istaknula je ministrica Irena Hrstić prilikom otvaranja, zahvalivši svim stručnjacima uključenima u realizaciju projekta.

Projekt adaptacije i opremanja prostora na lokaciji Ravnik pokrenula je Vlada 2023. godine. Uređeno je 2230 četvornih metara suvremenog prostora koji obuhvaća stacionarni odjel sa 17 postelja za dječju i adolescentnu psihijatriju te 8 postelja za prisilni smještaj i liječenje neubrojivih maloljetnih osoba temeljem sudskih rješenja. Bolnica danas raspolaže s 594 bolničke postelje i 100 mjesta u dnevnoj bolnici, a o pacijentima skrbi 709 zaposlenih, od čega 454 zdravstvena radnika.

U razdoblju od 2016. do 2026. u NPB Popovača uloženo je gotovo 4,4 milijuna eura iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Fonda solidarnosti i decentraliziranih sredstava. Kroz novu zdravstvenu infrastrukturu Hrvatska potvrđuje stratešku opredijeljenost sustavnoj brizi o mladima te raspolaže znanjem, resursima i institucionalnom podrškom potrebnima za suočavanje sa sve složenijim izazovima mladih pacijenata, ističu iz MIZ-a. 

 
