NEPLAĆANJE USLUGA

Ovršena tvrtka koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
23.02.2026.
u 12:48

Ovršni postupak prema tvrtki organizatoru koncerta obavljen je u prosincu prošle godine

Tvrtka "Infinite show", organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, ovršena je s 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je Dom zdravlja pružao na tom koncertu, izvijestio je u ponedjeljak ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.

Rađa je na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije odgovorio na vijećničko pitanje Ružice Jakšić (SDP), koja je pitala koliko je Dom zdravlja ovršio Marka Perkovića Thompson za koncert u Sinju i neplaćanje usluga.

"Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja", rekao je Rađa. Dodao je kako je ovršni postupak prema tvrtki organizatoru koncerta obavljen u prosincu prošle godine. Thompsonov koncert na hipodromu u Sinju održan je 4. kolovoza 2025. godine.
Puljak u žestokom obračunu Dabri poklonila knjigu: 'Da vidi što je radio njegov ljubljeni Ante Pavelić'; Dabro: 'Dajte je mužu'
Infinite show Sinj Marko Perković Thompson Marko Rađa

Komentara 8

HI
Hrvat iz Prigorja
12:54 23.02.2026.

Baš me zanima kad pevaljke iz zrbije, Priovićka i Brena nastupaju, dali organizator plaća hitne službe ili su njemu besplatne?

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
13:07 23.02.2026.

Pa ako ne plaća porez i građevinsku dozvolu, zašto bi ovo?

Avatar Brịselko
Brịselko
13:06 23.02.2026.

Domoljub do domoljuba!

