Njemačka zaprijetila Putinu: 'Sat otkucava'; Ekspresno stigao odgovor Kremlja: 'Ne možete koristiti takav jezik'

Europske zemlje pripremit će dodatne sankcije protiv Rusije ako Moskva ne bude poštovala primirje u Ukrajini do kraja ponedjeljka, izjavio je glasnogovornik njemačke vlade. "Sat otkucava. Imamo još 12 sati do kraja dana, a ako primirje ne bude uspostavljeno do tada, europska strana će (pokrenuti) pripreme za sankcije", istaknuto je ranije danas.

Tijekom vikenda, niz europskih zemalja zahtijevao je da 30-dnevno primirje počne danas. Rusija je odgovorila prijedlogom za razgovore u Turskoj u četvrtak. Također je navodno lansirala više od 100 bespilotnih letjelica na ukrajinske ciljeve tijekom noći. Ruske trupe također su danas provele desetke napada na istočnoj bojišnici u Ukrajini, prema glasnogovorniku Viktoru Trehubovu. Ranije je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao da Vladimir Putin mora razmotriti primirje prije ulaska u bilo kakve nove mirovne pregovore u Turskoj, prenosi Sky News.

Rusija je ozbiljna u pogledu mira u Ukrajini, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. No, također je ukorio europske zemlje zbog "jezika ultimatuma" u vezi s daljnjim sankcijama. "Predani smo ozbiljnoj potrazi za načinima dugoročnog mirnog rješenja", rekao je novinarima. "Jezik ultimatuma Rusiji je neprihvatljiv, nije prikladan. Ne možete koristiti takav jezik s Rusijom."

Vladimir Putin predložio je razgovore u Istanbulu u četvrtak. Peskov je rekao da su mnogi čelnici pozdravili plan ruskog vođe. "Ovaj pristup, usmjeren upravo na pronalaženje pravog diplomatskog rješenja ukrajinske krize, uklanjanje temeljnih uzroka sukoba i uspostavljanje trajnog mira, naišao je na razumijevanje i podršku čelnika mnogih zemalja", rekao je, spominjući Donalda Trumpa i Tayyipa Erdogana, predsjednika Turske. Prije nego što su novinari uspjeli postaviti dodatna pitanja, Peskov je rekao: "To je sve. Rekao sam sve što sam mogao o ovoj priči."

Navodno je tijekom noći lansirano više od 100 dronova protiv ukrajinskih ciljeva. Ruske trupe su danas također izvele desetke napada na istočnu liniju fronta u Ukrajini, prema riječima glasnogovornika Viktora Trehubova.

