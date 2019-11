‘Kralj Roma’ na čelu skupine koja je krivotvorila dokumente za mafijaše

Rano ujutro je došla policija pred kuću, probudili su nas. Mog brata su priveli, i eto, to je sve što znam - bile su jedine riječi koje je u srijedu popodne, promatrajući kroz prozor iz svoje sobe novinare i policiju koji su mu se praktički cijelog dana vrtili oko kuće, rekao Suljo Seferović, brat uhićenog Nusreta Seferovića (49) koji se sumnjiči da je bio na čelu trideseteročlane skupine koja je krivotvorila putovnice, vozačke dozvole i osobne iskaznice za članove srbijanskog Zemunskog klana, te pripadnike crnogorskih klanova Škaljara i Kavčana.

Podijeljeni u dvije skupine

Policija je pred njegovu kuću u zagrebačkom Kozari boku stigla već oko 6 sati, a istovremeno su, u velikoj koordiniranoj akciji koja je u pripremi bila najmanje godinu dana, krenula uhićenja i u Karlovcu, Zadru te još nekoliko mjesta na području Slavonije. Većina pripadnika ove skupine, među kojima se, prema neslužbenim informacijama, nalazilo i više pripadnika samog MUP-a, uključujući i glasnogovornicu karlovačke policije Senku Staroveški, bila je uhićena već prije 9 sati ujutro. Prema za sada dostupnim informacijama, ova dobro organizirana skupina bila je podijeljena u dvije manje grupe. Prva grupa sastojala se od dvadesetak ljudi, među kojima je, baš kao i drugoj skupini, bilo i nekoliko policajca, a osnovni zadatak bio im je izrađivati putovnice na temelju podataka iz iz policijskoga informativnoga sustava. Policajci među kojima, koliko je za sada poznato, nije bilo visoko rangiranih službenika, bi pronalazili identitete hrvatskih građana koji bi bili pogodni da se na njihovo ime izrade lažni dokumenti, te ih zatim prosljeđivali ostatku grupe čiji bi članovi te dokumente zatim i izrađivali.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Drugi dio ove skupine, u kojem se nalazilo desetak ljudi, bio je zadužen za izbjegavanje policijskih kontrola na graničnim prijelazima. Konkretno, oni su korisnicima lažnih dokumenata, a bila je riječ uglavnom o članovima zloglasnih srpskih i crnogorskih mafijaških klanova, jamčili da će bez problema s tim lažnim putovnicama moći izlaziti i ulaziti u Hrvatsku. Kako i kada točno su se u ovu skupinu uspjeli povezati hrvatski Romi i policajci te srbijanski i crnogorski mafijaši trebalo bi se otkriti u daljnjem tijeku ovog opsežnog kriminalističkog istraživanja, a ono što je posebno zanimljivo je da je na čelu skupine bio Nusret Seferović kojeg stanovnici Kozari Boka sami među sobom nazivaju i “kraljem Roma”. Naime, taj 49-godišnjak godinama se već nalazi na poziciji predsjednika Unije Roma Hrvatske, a u kući u IV. Kozari putu u kojoj je u srijedu uhićen preko dvadeset godina djeluje dječji vrtić za pripadnike romske zajednice Ceferino Jimenez Malla. Osim toga, na toj adresi se osim vrtića i same Unije Roma nalazi i Udruga romskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruga žena unije Roma Hrvatske, Vijeće romskih udruga Hrvatske te ured NK Crni biseri.

– Kuća pripada mom bratu Nusretu i meni, a mi smo našu kuću dali na korištenje romskoj zajednici kako bismo poboljšali položaj Roma i opismenili romsku djecu – kazao nam je prije tri godine Suljo Seferović kada smo s njim razgovarali nakon što je na istu kuću usred noći bačena bomba koja je, na sreću, prouzročila samo materijalnu štetu. Tko je bombu bacio nije otkriveno do danas. Na pitanje jesu li se već tada u toj kući, koju su u srijedu policajci pretresli od vrha do dna, proizvodili lažni dokumenti, Suljo Seferović samo odmahuje rukom.

– Živimo ovdje više od dvadeset godina i nikada nismo imali problema sa susjedima, nismo nikome dužni, nikada se nitko nije žalio na nas. Puno smo napravili za ovaj kvart - govori i zatim se povlači u kuću. Upravo zbog statusa koji imaju u lokalnoj zajednici susjedi o braći Seferović, a u toj kući žive njih četvorica s obiteljima, ne žele reći niti jednu lošu riječ.

Bez komentara u udrugama

– Vi novinari samo dolazite kad je nešto loše, to su dobri ljudi i sram bilo i vas i policiju jer ih ovako blatite – govori nam postarija žena, a slične komentare dobili smo i od drugih susjeda. Pokušali smo doći i do komentara saborskog zastupnika romske nacionalne manjine Veljka Kajtazija, ali on nam cijeli dan nije odgovarao na pozive. Više sreće nismo imali niti u samoj Uniji Roma Hrvatske.

– Tko ste vi? – bile su jedine riječi koje je izgovorio ženski glas kada smo nazvali broj Unije Roma. Čim smo rekli novinari poklopila je slušalicu i više nije odgovarala na pozive. Sama uhićenja komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Radi se o akciji, kako mi je kazao glavni ravnatelj policije, koja se priprema već duže vremena. Uhićeni su pripadnici domaćih skupina koje su surađivale sa stranim kriminalnim skupinama. Ovo je potvrda dosljednosti naše politike čišćenja vlastitih redova – kazao je Božinović, očito aludirajući na to da će privedeni iz sustava MUP-a biti kazneno prijavljeni zbog odavanja službenih podataka neovlaštenim osobama.