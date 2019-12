Krajem tjedna dolaze prve obitelji ISIL-ovaca iz BiH

U BiH će do kraja tjedna, kako saznaje Klix iz izvora iz sigurnosnih agencija naše zemlje, biti deportirani djeca i žene koji su boravili na teritoriju pod kontrolom ISIL-a u Siriji i Iraku, ukupno 24 osobe, i to 16 djece i osam žena. Radi se o proceduri koja je prvobitno bila planirana prije gotovo dva mjeseca, ali je akcija deportacije obustavljena s obzirom na to da je Turska započela vojnu akciju na sjeveru Sirije.

Članovi Predsjedništva BiH su, kako saznaje Žurnal, još prošlog tjedna jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju 24 bh. državljanina koja su proteklih godina boravila na području pod kontrolom ISIL-a. Riječ je o djeci i ženama koji su državljani BiH, a koji su s odraslim muškim članovima obitelji prethodnih godina otputovali u Siriju i pridružili se terorističkoj organizaciji ISIL. Kako saznaju, u ovoj skupini bit će deportirana samo djeca i žene koji su zarobljeni nakon pada ISIL-a u Siriji. Za sada se ne zna što će biti s muškarcima koji su se iz BiH pridružili ISIL-u. Njihova deportacija za sada nije planirana.

Ranije je iz nadležnih sigurnosnih institucija naše države poručeno da će BiH prihvatiti svoje državljane za koje se dokaže bh. državljanstvo, ali da ih čeka pravosudni proces i suđenje zbog pridruživanja terorističkoj organizaciji ISIL.

U Siriju je iz BiH u posljednjih sedam godina otputovalo najmanje 200 muškaraca koji su se pridružili ISIL-u i gotovo isto toliko žena i djece. Inače, treba navesti kako se Bosna i Hercegovina trenutačno nalazi u osjetljivoj sigurnosnoj, ali i vanjskopolitičkoj situaciji. Nakon ocjena francuskog predsjednika Emanuela Macrona o tomu da je BiH tempirana bomba koja otkucava tik pored Hrvatske i koja se suočava s problemom džihadista povratnika u BiH, stižu i najave o povratku obitelji pripadnika ISIL-a. U BiH se već uvelike čuje kako će povratak pripadnika ISIL-a sa sirijskog i iračkog ratišta ozbiljno ugroziti sigurnost BiH. Macron, a prije njega i brojni drugi dužnosnici zemalja Europske unije, već dulje vremena ukazuju na problem radikalizma u Bosni i Hercegovini, a što je posebno aktualizirano u vremenu kada BiH očekuje prijam svojih državljana koji su ratovali na strani tzv. Islamske države.