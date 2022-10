Toplo i stabilno vrijeme potrajat će do četvrtka: U drugom dijelu tjedna promjenjivije i vjetrovitije

Netipično toplo stabilno i uglavnom sunčano potrajat će do srijede, dok će u drugom dijelu tjedna promjenjivije i vjetrovitije, uz nižu temperaturu zraka. Izidor Pelajić iz DHMZ-a uoči dao je detaljnu vremensku prognozu, piše HRT.

Sutra je u istočnoj Hrvatskoj ujutro česta magla i niska naoblaka koja će se ponegdje i dulje zadržati. Najniža temperatura oko 9 °C, najviša od 17 do 20 °C.

-U drugom dijelu tjedna promjenjivije i vjetrovitije, uz nižu temperaturu zraka. Kiše lokalno može biti već u srijedu, no glavninom tek u drugom dijelu petka, u Dalmaciji vjerojatno u subotu.

U središnjoj Hrvatskoj mirno, prijepodne magla i niski oblaci, ponegdje dugotrajni. Najviša temperatura uvelike će ovisiti o zadržavanju magle - bit će većinom od 15 do 18 °C, ponegdje 21 °C dok će u u gorju i na sjevernom Jadranu bit će većinom sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Najviša temperatura od 20 do 25 °C. 20 do 25 °C.

Foto: HRT

Na krajnjem jugu pretežno vedro i mirno. Jutarnja temperatura zraka od 12 °C u zaobalju do 17 °C na otocima. Danju u hladu meteorološke kućice oko 25 °C, na suncu će se doimati toplije pa će i more s 20, 21 °C.

Pretežno sunčano i većini ugodno toplo vrijeme očekuje se u Dalmaciji. Samo lokalno ujutro može biti magle. Vjetar slab, popodne na otocima ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura između 24 i 28 °C.

-Na kopnu u utorak još posve stabilno, sunčano i toplo uz jutarnju maglu koja će biti sve kraća i rjeđa u danima koji slijede. U srijedu i četvrtak manje stabilno, i dalje uz sunčana razdoblja, ali moguće već i uz poneku kap kiše, osobito u gorju. Temperatura zraka u blagom padu- rekao je Izidor Pelajić iz DHMZ-a.