Krađa podataka postala sastavni dio ratovanja

Nove tehnologije mijenjaju sve aspekte društvenog života, kreiraju neslućene mogućnosti gospodarskog razvoja i prilika, pa svjedočimo tehnološkom nadmetanju između velikih svjetskih gospodarstava. U tom nadmetanju sve se više koriste zaštitne mjere i carine, a tehnološka utrka osobito je značajna na područjima poput umjetne inteligencije i autonomnih sustava. Kao i uvijek u povijesti, nove tehnologije pokazuju svoj učinak i na sigurnosnom i vojnom polju, poput rapidnog razvoja i uporabe besposadnih i daljinski upravljanih sustava, sve više visokoautomatiziranih, a u budućnosti i pogonjenih umjetnom inteligencijom. Prijetnje poput terorizma i ekstremizma dodatno su potaknute mogućnostima širenja ekstremističkih sadržaja putem interneta, dok organizirani kriminal koristi globalne trgovinske tokove za svoje aktivnosti. Razvoj tehnologije omogućuje nove načine skrivanja tragova i pranja nezakonito stečenog novca, kao i nezakonita plaćanja. U isto vrijeme, izvan očiju javnosti odvijaju se brojni kibernetički napadi na informacijsko-komunikacijske sustave, kojima maliciozni državni i nedržavni akteri pokušavaju ukrasti povjerljive sigurnosne, gospodarske, tehnološke i osobne podatke ili se bave organiziranim kriminalom. Količina i priroda informacija koje kolaju kibernetičkim prostorom i njegove razvojne mogućnosti čine ovaj prostor strateški važnim mjestom sa sigurnosnog i obrambenog stajališta.