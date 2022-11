Kotromanović o povlačenju: Rusi su došli u jednu sramotnu fazu. Bježe kao zečevi ispred ukrajinske vojske

Bivši ministar obrane i vojni analitičar Ante Kotromanović u četvrtak je gostovao na Večernji TV-u gdje je analizirao aktualnosti rata u Ukrajini. Emisiju je vodila novinarka Lana Kovačević.



Ruskim vojnicima u blizini grada Hersona je izdana zapovijed da se povuku. Što ta objava ruskog Ministarstva obrane znači i u kojem smjeru rata idemo?

"To je sigurno dobra vijest za ukrajinsku vojsku. Najbolje je nešto osvojiti bez borbe, a oni će ostvariti veliki cilj planiran mjesecima bez borbe i bez dodatnih žrtava. U dosadašnjem tijeku rata Ukrajinci su trpjeli velike gubitke. Ovo je jedna sjajna vijest i ovo će sigurno dati jedan motiv ukrajinskoj vojsci da izdrži zimu i da se pripremi za operacije koje će sigurno biti. Osim ako se ne dogode neki iznenadni pregovori pa da se zaustavi sam sukob na terenu. Vidjeli smo puštanje informacija i s jedne i s druge strane da Rusi rade evakuaciju civilnog stanovništva, što se pokazalo potpuno točnim. S druge strane, vidjeli smo zapadne analitičare koji su govorili da će to biti jaka bitka, bitka svih bitaka i da će ovo biti novi Staljingrad. Za mene ova je vojnička odluka ispravna. General Surovikin je donio ispravnu odluku. Herson se nalazi u nepovoljnom položaju i teško ga je braniti. Iznenađenje mi je da je Kremlj pristao na to vrlo brzo i da nismo čuli retoriku koju su prije imali, a to je da nema više povlačenja i da nema više odstupanja i da će se boriti za svaki centimetar ove nove zemlje koju su pripojili.

Kao razlog povlačenja navodi se spašavanje života ruskih vojnika. Jesu li tako priznali iz Rusije da imaju problem u redovima vojske i da imaju zapravo velike vojne gubitke? Prema Amerikancima ti gubitci se penju i do sto tisuća ljudi.

"Taj grad je bilo jako nepovoljno braniti s obzirom na to da ima rijeku iza sebe. Ta rijeka je široka, a mostovi koji su postoji na rijeci Dnjepar je porušila ukrajinska vojska koji su s preciznim svojim topništvom gađali i uništavali. To je znatno otežavalo logistiku za cjelokupni grad, za civilno stanovništvo, ali i za vojne postrojbe koje su bile na tom teritoriju. Tako da, to je bio jedan opravdan razlog kad se gleda sa strane vojnika. Sada će biti vrlo interesantno vidjeti što će se događati kasnije. Oni će napustiti grad Herson, preselit će se na drugu stranu rijeke Dnjepar i tu će se jako i tvrdo ukopati. Ukrajinska vojska će vrlo teško moći napredovati. Jako je teško raditi desant na moru ili na rijeci. Izložen si vatri, u principu si nezaštićen i ne možeš se braniti. Buduće operacije ukrajinske vojske za oslobođenje teritorija, morat će se voditi više s istoka."

Jedan od razloga koji je bio naveden za povlačenje je bio taj da nije bilo moguće osigurati opskrbu. Od svih tih razloga, postavlja se pitanje zašto uopće ovaj rat?

"Po meni se tek sada vidi potpuna besmislena politika Kremlja od početka. Oni su maltene na pozicijama koje su imali 2014. godine kad su okupirali Krim i dijelove regija Donbas i Lugansk. Oni sad imaju nešto malo više. Što ih je bilo nagnalo? Poginulo je s ruske strane 100 000 ljudi. S ukrajinske strane, poginulo je njih dosta, barem 30-40 tisuća ljudi. Milijuni ljudi su raseljeni. Jedna i druga država su strašno puno izgubile u ekonomskom smislu, pogotovo Ukrajina čija je značajna infrastruktura uništena. Imamo ozbiljnu energetsku krizu u svijetu. Cijene divljaju. Svima je jako teško, a što su Rusi dobili? Uopće se ne vidi smisao niti cilj. Nema više cilja ruske politike.

Foto: Stringer/REUTERS Photo: Stringer/REUTERS

Prije su znali, izbit ćemo prema Odesi. A sada ništa. Rusija je došla u jednu gubitničku fazu. Rekao bih u jednu sramotnu fazu kad bježe kao zečevi ispred uigrane ukrajinske vojske. Za mene je iznenađenje što se nisu borili za Herson. Volio bih usporediti Herson i Staljingrad. I jedan i drugi imaju rijeku iza. Staljingrad je maltene pao. Nekoliko blokova se branilo, ali Staljin je tada rekao 'ne' i oni su se uspjeli održati. Oni su se odlučili braniti i to je razlika između Staljina i Putina."

Znači li cijela ova situacija moguće otvaranje pregovora? Na Ukrajinu je sad malo veći pritisak da počne pregovore s Rusijom, a s druge strane Ukrajina kaže da su pregovori mogući samo ako se ruska vojska u potpunosti povuče s njihovog teritorija.

"Za mene, ukrajinska strana u potpunosti jasno komunicira što želi. Druga strana, kao što vidimo, ne zna što hoće. Šalju zbunjujuće poruke. Nije im jasna strategija. Ne znaju što će učiniti. Ovo povlačenje je samo argument više. Tvrdili su da će braniti svaki centimetar zemlje. Prema njihovom tumačenju, Herson je dio Rusije.

Ukrajinci pak jasno komuniciraju da oni žele imati potpunu kontrolu nad cijelim ukrajinskim teritorijem. To je posve logično. Pregovori bi bili najbolja opcija za sve nas."

Ovo povlačenje je dočekano u svijetu s oduševljenjem. NATO upozorava da se u cijelom tom postupku se ne treba podcijeniti Rusiju. Ima li tu neka skrivena kvaka?

"Uvijek treba biti oprezan s Rusijom. Kad gledamo obje zemlje, Rusija ima 160 milijuna stanovnika, a Ukrajina 40 milijuna uzevši da je puno ljudi iselilo. Kad gledamo broj vojnika i broj tehnike na terenu, Rusija je jača. Ali Rusija nema ono što ima ukrajinska vojska, a to je motiv. Upravo je to odnijelo pobjedu na terenu. Kod Rusa smo vidjeli opći kaos u zapovijedanju planiranju i to je rezultiralo nizom neuspjeha".

Ukrajinci upozoravaju da će povlačenjem iz Hersona to postati mrtav grad. Kažu da su Rusi minirali svaki dio toga grada.

"Rusi će se postaviti na drugu stranu rijeke i teško će se moći tome pristupiti iz smjera Hersona. Oni mogu s tih pozicija svakodnevno terorizirati taj grad. Pitanje je koliko je ljudi ostalo u njemu jer je on takoreći na prvoj crti. I zato bi bili dobri pregovori da se prekinu sukobi i da se život vrati u Herson. Inače će biti još gore na području Hersona".

Grupa Wagner podržala je povlačenje iz Hersona što je promjena retorike kao i ostatak Kremlja. Što nam to znači?

"Prvi puta mi se čini da je sve usklađeno i to na najvišem vrhu, pa i s tim jastrebovima poput Kadirova. Putin uopće nije progovorio niti jednu riječ. Očito su shvatili da nemaju nikakve šanse pa su se prebacili na drugu stranu rijeke odakle će pokušati napraviti obrat. Da se vratim na NATO-ovu izjavu, mi s Rusima ne znamo što se može dogoditi. Hoće li ovo uzdrmati Putina, ne znam. Vidjet ćemo. Reakcije je takva da nema nekih većih problema u smislu da ga netko kritizira kao da svi shvaćaju kakvo je stanje na terenu."

Foto: SPUTNIK/REUTERS Photo: SPUTNIK/REUTERS

Može li ova odluka destabilizirati vlast u Rusiji?

"Meni se činilo prije mjesec dana da bi gubitak Hersona bio sramotan gubitak ruske vojske i politike. Čini mi se da su oni to progutali. Oni su se jako iscrpili. Snage koje su oni mobilizirali su slabe, treba im par mjeseci na terenu. Ti ljudi moraju postati borci. Vidjeli smo kako se žale na stanje u svojim postrojbama i na svoje zapovjednike. To je, u ovom trenutku, dosta demotivirajuća vojska koja ne zna što napraviti."

Bivši šef britanske vojske pozvao je ruskog generala da izvede državni udar protiv Putina. Koliko takvi pozivi doprinose toj cijeloj situaciji?

"Ne znam koliko to može biti realno i koliko se u Kremlju razmišlja da se makne Putina. No, po meni je ključno pitanje: Što nakon Putina? Kakva osoba i kakav profil osobe može doći nakon Putina. Može doći osoba koja je tri puta gora od Putina, koja je zadrtija i koja je radikalnija. Mi ne znamo. Ovakvi pozivi su više pro forme".