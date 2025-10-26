Kosovski parlament odbio Kurtija za premijera

Kosovski parlament u nedjelju je odbio za premijera potvrditi dosadašnjeg predsjednika vlade Albina Kurtija, time povećavši vjerojatnost da slijede prijevremeni izbori.

Kurti, čelnik stranke Vetëvendosje (Samoodređenje) i trenutačni vršitelj dužnosti premijera, dobio je samo 56 od ukupno 120 zastupničkih glasova.

Protiv njegove kandidature glasale su oporbene stranke Demokratska partija Kosova (PDK), Demokratska liga Kosova (LDK) i Savez za budućnost Kosova (AAK).

Zasad se ne zna hoće li predsjednica zatražiti od druge ili treće najveće stranke da pokuša formirati vladajuću koaliciju.

Obje političke grupacije smatraju da se trebaju raspisati novi izbori, prenosi Reuters.

Opozicija odbija vladati s Kurtijem, kritizirajući ga zbog njegovog upravljanja odnosima sa zapadnim saveznicima i djelovanja na etnički podijeljenom sjeveru zemlje gdje živi srpska manjina.

Kurti je stupio na vlast 2021. kad je koalicija prevođena njegovom strankom dobila više od 50 posto glasova i osigurala većinu od sedam zastupnika u kosovskom parlamentu.