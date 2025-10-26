Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Oporba želi izbore

Kosovski parlament odbio Kurtija za premijera

Sarajevo: Kosovski premijer Albin Kurti na sastanku u Vijeću ministara BiH
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
26.10.2025.
u 15:41

Protiv njegove kandidature glasale su oporbene stranke Demokratska partija Kosova (PDK), Demokratska liga Kosova (LDK) i Savez za budućnost Kosova (AAK)

Kosovski parlament u nedjelju je odbio za premijera potvrditi dosadašnjeg predsjednika vlade Albina Kurtija, time povećavši vjerojatnost da slijede prijevremeni izbori. 

Kurti, čelnik stranke Vetëvendosje (Samoodređenje) i trenutačni vršitelj dužnosti premijera, dobio je samo 56 od ukupno 120 zastupničkih glasova. 

Protiv njegove kandidature glasale su oporbene stranke Demokratska partija Kosova (PDK), Demokratska liga Kosova (LDK) i Savez za budućnost Kosova (AAK). 

Zasad se ne zna hoće li predsjednica zatražiti od druge ili treće najveće stranke da pokuša formirati vladajuću koaliciju.

Obje političke grupacije smatraju da se trebaju raspisati novi izbori, prenosi Reuters. 

Opozicija odbija vladati s Kurtijem, kritizirajući ga zbog njegovog upravljanja odnosima sa zapadnim saveznicima i djelovanja na etnički podijeljenom sjeveru zemlje gdje živi srpska manjina. 

Kurti je stupio na vlast 2021. kad je koalicija prevođena njegovom strankom dobila više od 50 posto glasova i osigurala većinu od sedam zastupnika u kosovskom parlamentu.

Ključne riječi
Albin Kurti Kosovo

Komentara 1

Pogledaj Sve
GU
Gusar93
17:31 26.10.2025.

Visoki stupanj demokracije u državi Kosovo i sada je jasno da se u svim zemljama Europe vlast može mijenjati slobodno birati osim u srbiji i Bjelorusiji.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja