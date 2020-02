Kosić: Ljubičić mi je naredio da zaposlim te ljude

Slobodan Ljubičić me pozvao u svoj ured. Ne sjećam se kada je to točno bilo ni kako je točno tekao taj razgovor. Nisam siguran je li netko još bio nazočan, iako mislim da je bio Ivan Tolić. Ljubičić mi je rekao da trebamo zaposliti neke ljude. Radilo se o Vici Gulamu, Dijani Muhović i Stjepanu Benku. S tim što mi je rekao ja sam se složio. Bio je moj nadređeni, a u radnom okruženju nikada nije dobro kada dođe s trzavica s nadređenim - kratko i slikovito je politiku nezakonitog zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu pojasnio Dragutin Kosić.

On je jučer sjeo na klupu za svjedoke na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja za aferu Agram. - Ostajem kod svog ranijeg iskaza, pa da znate ako se nečeg ne mogu sjetiti - kazao je Kosić.

- Ne možete ostati kod onog iskaza jer je ovo drugi postupak, a vi ste ranije bili u drugoj ulozi. Bili ste optuženi, a sada ste svjedok - odgovorila mu je sutkinja.

Naime, Kosić koji je bio šef Ustanove za upravljanje sportskim objektima Zagrebačkog holdinga, na početku afere Agram bio je optužen. No priznao je krivnju te je uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora. Bio je optužen i u aferi Cibona s Ivicom Lovrićem, gdje je također priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. No kada je u tom postupku svjedočio, tvrdio je da je sve što je ranije kazao, lagao jer se bojao zatvora. Odnosno da nezakonitog zapošljavanja nije bilo već je on to tako rekao jer je bio okrivljenik, a kao okrivljenik se može braniti kako hoće, pa može i lagati.

Za razliku od svjedočenja u aferi Cibona, Kosić, čije je ispitivanje predložila obrana, jučer je iskazivao kako je nezakonitog zapošljavanja ipak bilo, odnosno kako je troje ljudi zaposleno po nalogu Ljubičića. Osim toga, u spisu su i Kosićeve bilješke gdje pored svakog imena nešto i piše. Konkretnije, pored imena Stjepana Benka, u zagradama piše “Benko-Čistoća”, pored imena Dijane Muhović, piše “Antunović”, a pored imena Vice Gulama u zagradama piše “Ljubičić”.

Upitan da to pojasni Kosić je kazao: - Te osobe koje su navedene u zagradama na neki su način bile povezane s onima čije je zapošljavanje Ljubičić tražio. Došao sam do tih informacija, pa sam ih pribilježio u svom rokovniku, jer sam vodio dnevne crtice i bilješke. Uostalom, Ljubičić mi je naredio da te ljude zaposlim.

Svena Miškovića, zamjenika ravnateljice USKOK-a, zanimalo je, je li Kosić o zapošljavanju Stjepana Benka, inače sina Miljenka Benka, jednog od optuženika u aferi Agrama, razgovarao s Miljenkom Benkom. Kosić se prvo tog razgovora nije mogao sjetiti, no kada im njihov tajno snimljeni razgovor, na kojem se čuje da Kosić govori Benku “da mali treba doći kod Slobodana koji će to amenovati”, pušten u sudnici, Kosić je kazao “kako misli da je na snimci on”.

- Mi smo puno razgovarali pa se tog razgovora ne sjećam - pojasnio je. Nije se mogao sjetiti ni da je oko zapošljavanja Stjepana Benka razgovarao s Tolićem, pa mu je pušten razgovor između Tolića i Banka, u kojim Tolić Benku govori “da je Kosić sjedio pored njega”.

- Ne sjećam se da sam ja bio s Tolićem, no moguće je - kazao je Kosić nakon što je preslušan i taj razgovor. Što se tiče Antunovića, za njega je rekao da ga je puno zvao, a kako se u njihovim razgovorima spominje šef, Miškovića je zanimalo tko je taj šef o kojem razgovaraju.

- Pretpostavljam gradonačelnik Bandić - odgovorio je Kosić.

Kosić je za Antunovića kazao da je puno i svašta o svačemu pričao, te da mu nije vjerovao sve što mu je govorio. S obzirom na to, obranu je zanimalo je li mu vjerovao kada mu je Antunović govorio da Bandić zna za zapošljavanje Dijane Muhović, na što je Kosić ponovio da je Antunović svašta pričao, a on mu je nekad vjerovao, a nekad ne. Kazao je i da nije tražio ničiju suglasnost za zapošljavanje Gulama, D. Muhović i S. Benka, jer mu je to naredio Ljubičić, čiju zapovijed kako je kazao, nije mogao odbiti jer bi “onda došlo do trzavica”.