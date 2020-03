Koronavirus zaustavio i migrante te Erdoganu izbio aduta

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održao je jučer video konferenciju s čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva - Angelom Merkel, Emmanuelom Macronom i Borisom Johnsonom na kojoj su razgovarali o trenutnom sukobu u Siriji i tisućama migranata koji pokušavaju prijeći tursko-grčku granicu te o reviziji sporazuma EU-Turska o upravljanju migrantima i izbjeglicama, koji je potpisan 2016.

Samo sitne korekcije

Iako je u početku bilo planirano da Merkel i Macron dođu u Istanbul na konferenciju, zbog koronavirusa konferencija je održana video linkom. Konferenciju je sazvao turski predsjednik, nakon što je proteklih tjedana sam Erdogan objavio da Ankara više ne namjerava poštivati sporazum s EU iz 2016. godine prema kojem su migranti na teritoriju Turske sprečavani na odlazak do Europe. Kao rezultat toga, i otvaranja granice migrantima, tisuće migranata prebjeglo je na grčko-tursku granicu posljednjih tjedana. Stav EU-a je jasan, nikakve revizije sporazuma neće biti.

VIDEO Sukob policije i migranata na grčko-turskoj granici

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Možda će doći do nekih sitnih korekcija među kojima bi bilo i povećanje financijske pomoći Turskoj, ali otvaranje granice i ponovni prihvat migranata ne dolazi u obzir, pogotovo nakon što se situacija u provinciji Idlib, nakon sporazuma Putina i Erdogana stabilizirala te je došlo do prekida svih borbenih aktivnosti. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen, bila je jasna i dala do znanja Erdoganu da mu neće popustiti te je kazala da će se tek nakon što se smanji migrantski i Erdoganov politički pritisak, vratiti azilantski režim u normalu u cijeloj EU, pa tako i Grčkoj. Izostanak ultimatuma i masovnih pohoda na granice, rekla je, preduvjeti su ponovnoga poštivanja i redovite obrade azilantskih zahtjeva.

Stradala djevojčica

Osim čvrstog stava EU-a i koronavirus je Erdoganu pomutio sve njegove ucjenjivačke planove. Naime, mnogi migranti koji su došli do granice s Grčkom, u ovom trenutku ne žele prijeći u Europu jer smatraju da im je sigurnije ostati u Turskoj. Situacija na grčko-turskoj granici već je tjedan dana mirna i bez ikakvih naznaka eskalacije napetosti. Mirnu situaciju na granici svakako koristi grčka policija koja pojačava granice dodatnom bodljikavom žicom. Isto tako, radi i evakuaciju onih koji su se uspjeli probiti na njihov teritorij iz Turske prije dva tjedna.

Oko 450 migranata koji su nakon 1. ožujka uspijeli doći do otoka Lezbosa premješteni su u izbjeglički kamp u Malakasi kod Atene. Grčki ministar migracija Notis Mitrarakis kazao je da će svi koji su ušli u zemlju nakon što je Grčka zatvorila granice za tražitelje azila biti deportirani.

U međuvremenu, šestogodišnja djevojčica poginula je u velikom požaru koji je izbio u izbjegličkom kampu na Lezbosu. Iz vatrogasne postrojbe vjeruju da je riječ o nesreći, a ne podmetanju požara. Vatrogasci su teško kontrolirali požar zbog velike blizine stambenih kontejnera u izbjegličkom kampu Moria gdje su ipak izgorjeli jedan kontejner i dvije privremene nastambe . U Moriji i oko nje nalazi se 19.000 ljudi iako kamp može primiti 2.900 ljudi.

VIDEO Migranti u Grčkoj