Korjenito promijeniti poreznu politiku u korist obitelji

Udruga obitelji s troje ili više djece Obitelji 3plus upozorila je u nedjelju kako nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koje stupaju na snagu 1. travnja, ne zahvaćaju na adekvatan način sve hrvatske rodilje, te pozvala na korjenite promjene porezne politike u korist obitelji.

"Pozdravljamo svaki napor Vlade da rastereti i pomogne obiteljima s djecom. Novim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje stupaju na snagu 1. travnja između ostaloga se najveći mogući iznos potpore za zaposlene ili samozaposlene roditelje u drugih šest mjeseci od rođenja djeteta umjesto trenutnih 3.991 kuna diže na 5.654 kune", stoji, uz ostalo, u priopćenju te udruge.

Iako je to pomak na bolje, za one roditelje koji imaju višu plaću od toga iznosa to i dalje znači smanjenje prihoda, čime su ti roditelji penalizirani zbog rođenja djeteta, napominju.

Nadalje upozoravaju kako i dalje ostaje naglašen problem tretiranja rodilja koje su izvan sustava rada, a za koje je rodiljna naknada, kako tvrde, "i dalje neprimjereno niska".

"Spomenutoj mjeri treba dodati i nužnost podizanja naknada za treće i svako sljedeće dijete koja sada iznosi samo 2.328 kune. Za obitelji s više od troje djece to nikako ne može biti adekvatan iznos. Ukoliko se ne krene sa sustavnim promjenama – neće doći do pozitivnih pomaka, a pogotovo ne do promjene demografskih trendova", upozoravaju.

Ističu da je potrebno iz temelja promijeniti poreznu politiku u korist obitelji, osobito u korist obitelji s troje ili više djece, a kao neke od mjera predlažu subvencije pri kupnji adekvatnog automobila ili stipendiranje učenika i studenata iz brojnih obitelji.

Smatraju i da je potrebna promjena Zakona o dječjem doplatku u smislu ukidanja uvjeta imovinskog cenzusa i delimitacije pronatalitetnog dodatka od 500 kuna, koji trenutno vrijedi samo za treće i četvrto dijete.

"Službene statistike Eurostata pokazuju da je Hrvatska ispod prosjeka EU u izdvajanjima za potporu djeci i obitelji, dok smo istovremeno nažalost pri vrhu zabrinjavajućeg trenda depopulacije europskih zemalja", poručuju iz Obitelji 3plus, članica Europske konfederacije velikih obitelji – ELFAC.