Končar D&ST preuzeo 35,79% udjela u Novom Feromontu

Končar – distributivni i specijalni transformatori potpisao je kupoprodajni ugovor o stjecanju 35,79 posto vlasničkog udjela u poduzeću Novi Feromont. Do navedenog stjecanja Končar D&ST imao je 18,93 posto vlasničkog udjela, a ovim stjecanjem Končar D&ST postaje vlasnik 54,72 posto udjela u temeljnom kapitalu društva. Novi Feromont jedan je od proizvođača kotlova za energetske i specijalne transformatore u regiji sa sjedištem u Donjem Kraljevcu te dugogodišnji dobavljač Končar D&ST-a. "Zelena tranzicija, koja je u zemljama EU u punom zamahu, rezultirala je velikom potražnjom za transformatorima, a jedna od ključnih komponenti za proizvodnju transformatora su transformatorski kotlovi. Stjecanjem većinskog udjela u društvu Novi Feromont osigurana je pouzdana dobava transformatorskih kotlova, čime je dodatno osnažena konkurentska prednost Končar D&ST-a na tržištu", poručuju iz Končara.

Novi Feromont je 2024. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 20,528.904 eura, što je 3,8 milijuna eura više u odnosu na prethodno razdoblje kada je ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 16,716.605 eura. Tvrtka je u 2024. ostvarila neto rezultat poslovanja u iznosu od 360.983 eura, dok je ostvarena neto marža iznosila 1,76 posto. Končar – distributivni i specijalni transformatori u prvih devet mjeseci poslovao je s 90,2 milijuna eura neto dobiti, što je za 16 posto više nego godinu prije, pokazuje financijsko izvješće te kompanije. Poslovni prihodi u prva tri kvartala dosegnuli su 321,1 milijun eura, što je za 4,4 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Prihodi rastu



Pritom je izvoz, koji čini 95 posto prihoda od prodaje, u usporedbi s prva tri kvartala 2024. porastao za 5,6 posto, na 305,5 milijuna eura. U tom je razdoblju dobit prije oporezivanja bila 109,9 milijuna eura, što je rast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za toliko je uvećana i dobit nakon oporezivanja. Ugovoreni poslovi iznose 903 milijuna eura, što je 14,1 posto više u odnosu na isti dan prethodne godine.