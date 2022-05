Komšić oštro o Milanoviću: On i ja nismo nikada bili jarani, bio je predmet sprdnje...

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić komentirao je nedavne izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o njihovom navodnom "jaranstvu". Milanović je prije tri dana izjavio da je "bio Komšićev jaran". Komšić pak kaže da to nije istina.

"Milanović i ja nismo nikad bili jarani, od prvog trenutka kad sam ga upoznao imao sam ne malu, nego veliku rezervu prema njemu. Tada u SDP-u BiH, kada sam to rekao, su me malo ružno gledali i bio sam kritiziran što tako nastupam. Nikad o njemu nisam imao lijepo mišljenje i za to postoje brojni svjedoci i dan danas", kazao je Komšić za Klix.ba.

Dodao je da su Milanovićeve izjave o BiH očigledno neka vrsta osvete prema ljudima u BiH.

"Nakon što se vremenom pokazivalo tko je Milanović bio je predmet sprdnje u SDP-u BiH, ali čovjek očigledno sad nastavlja neku vrstu osvetničkog pohoda prema ljudima u BiH kojima možda zamjera to što u njemu nisu prepoznali ljevičara i socijaldemokratu, što je on i dokazao da nije", dodao je član Predsjedništva BiH..

Naglasio je da u Milanovićeve navodne odnose i veze sa Rusijom on neću ulaziti i da se time pozabavi hrvatska javnost i politika.

"To što on i Plenković rade između sebe, to nas ne treba interesirati. Interesira nas ono što on kao predsjednik susjedne države govori i radi kada je riječ o BiH. To se ne može zvati ni prijateljskim ni dobrosusjedskim odnosima", zaključio je Komšić.

